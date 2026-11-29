وجّه اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الوحدات المحلية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة، لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الأحد الموافق 29 نوفمبر 2026.

وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وفي ضوء البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

محافظة سوهاج

وأوضحت بيانات هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد اليوم تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة، اعتباراً من الساعة الثالثة فجراً وحتى التاسعة صباحاً.

على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وتمتد هذه التأثيرات جنوباً.

كما تشير التوقعات إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، إلى جانب فرص ضعيفة بنسبة 20% لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأكد محافظ سوهاج على استمرار المتابعة اللحظية من قبل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة، وبالتنسيق الكامل مع كافة مراكز السيطرة الفرعية وغرف العمليات على مدار الساعة.

لضمان سرعة التعامل الفوري مع أية طوارئ أو بلاغات قد تنتج عن حالة الطقس، حفاظاً على سلامة المواطنين وانتظام حركة السير والمرافق الحيوية.