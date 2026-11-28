شهدت دائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة؛إثر خلافات على فتح مسقى مائي بقطعة أرض زراعية، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز المنشأة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتم التعامل مع الواقعة وفحص ملابساتها.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين طرفين، ضم الطرف الأول 4 أشخاص، بينهم مصابون بجروح قطعية بفروة الرأس، فيما ضم الطرف الثاني 3 أشخاص، بينهم مصابون بجروح قطعية وكدمات بالذراع الأيمن، وذلك على خلفية خلافات بين الطرفين على فتح مسقى مائي بقطعة أرض زراعية بذات الناحية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 7 أشخاص من الطرفين، تنوعت إصاباتهم بين جروح قطعية بفروة الرأس وكدمات متفرقة، حيث جرى نقل المصابين لتلقي العلاج اللازم، فيما تحركت الأجهزة الأمنية لاحتواء الموقف ومنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأمن والاستقرار ومنع وقوع المشاجرات التي تهدد سلامة المواطنين.