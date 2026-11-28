شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، حملة مرورية مكبرة بميدان التربية والتعليم وحي شرق سوهاج، في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة المرورية، وتحقيق الانضباط بالشوارع، والتيسير على المواطنين، والحد من المخالفات المرورية التي تؤثر على حركة السير.

تفاصيل الواقعة

وجاءت الحملة بتوجيهات اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، في إطار خطة مديرية الأمن لمتابعة الحالة المرورية بمختلف المناطق الحيوية، والتعامل مع المخالفات التي تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين، خاصة بالمناطق التي تشهد كثافات مرورية على مدار اليوم.

واستهدفت الحملة ميدان التربية والتعليم بنطاق حي شرق سوهاج، إلى جانب عدد من الشوارع والمناطق المحيطة، حيث جرى تكثيف التواجد المروري والعمل على تنظيم حركة السيارات، والتأكد من الالتزام بالقواعد المرورية، ومتابعة مدى التزام قائدي المركبات بالتعليمات المنظمة لحركة السير.

كما تأتي الحملات المرورية ضمن التحركات المستمرة للأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج، لمواجهة صور المخالفات المختلفة، وتحقيق السيولة المرورية، بما يسهم في الحد من التكدسات والحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطريق، فضلاً عن تعزيز التواجد الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية.

وتواصل مديرية أمن سوهاج جهودها من خلال الحملات الميدانية المستمرة بمختلف أنحاء المحافظة، لضبط الشارع وتحقيق الانضباط، والتعامل مع أي مخالفات من شأنها التأثير على حركة المرور أو تعريض حياة المواطنين للخطر، في إطار خطة أمنية تستهدف تعزيز السلامة المرورية وفرض الالتزام بالقانون.