كشفت أجهزة الأمن ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن التضرر من قيام طفل بقيادة سيارة "أجرة" معرضاً حياته والمواطنين للخطر وقيامه بالتحدث مع الركاب بطريقة غير لائقة بسوهاج.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالمنشور "سارية التراخيص" وقائدها ("سن 17- لا يحمل رخصة قيادة" - مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 25/ الجارى حال سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول سوهاج وتم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية.