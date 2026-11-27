قرر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الجمعة، تفعيل بندًا في عقد لاعب خط الوسط وقائد الفريق برونو فرنانديز لتمديده لمدة 12 شهرًا إضافية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد بريس".

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب البرتغالي الدولي بنهاية الموسم الحالي، وكان فرنانديز صرح هذا الأسبوع بأن المفاوضات متوقفة، لكن بتفعيل هذا البند، ضمن مانشستر يونايتد عدم خسارة قائده كلاعب حر في الصيف المقبل.

وأوضحت أن هذا الإجراء يحمي النادي من إمكانية تواصل أندية أخرى مهتمة بضم فرنانديز معه مطلع العام الجديد، مشيرًا إلى أن المفاوضات قد تُستأنف في وقت لاحق.

يُذكر أن فرنانديز كان قد وقّع عقدًا مدته ثلاث سنوات في عام 2024، تضمن خيار التمديد لعام إضافي.

من ناحية أخرى، أثار فرنانديز شكوكًا حول إمكانية مشاركته في المباراة القادمة ضد برينتفورد، وذلك بعد غيابه عن التدريبات يوم الجمعة.

وذكر مدرب مانشستر يونايتد، ماوريسيو بوتشيتينو، أن اللاعب -الذي سجل هدفين في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 أمام سبورتنج لشبونة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء- غاب عن التدريبات بسبب المرض.

وقال بوتشيتينو: "لقد أصيب بفيروس انتقل إليه من البرتغال، كما أنه أنهى المباراة وهو يعاني من مشكلة بسيطة، واليوم لم يتمكن من المشاركة في التدريبات، سنتابع حالته خلال اليوم وغدًا لنرى كيف سيستيقظ، وسنقرر بناءً على ذلك، لن نخاطر بأي شكل؛ ففي مثل هذه المواقف، لا يشعر اللاعب بأنه قادر على المشاركة".

وأضاف: "سنراقب الوضع بدقة، لكننا لم نتخذ أي قرار نهائي بعد".

ويخوض ماوريسيو بوتشيتينو أول مباراة له على أرضه كمدرب لفريق مانشستر يونايتد يوم السبت، في وقت يقبع فيه فريقه في المركز قبل الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأشار كيث أندروز، مدرب فريق برينتفورد، إلى أنه بدأ يلمس بالفعل التأثير الذي أحدثه المدرب الأرجنتيني بعد مباراتين فقط.

وقال أندروز: "يمكنك ملاحظة سمات أسلوبه كمدرب، لكن يجب موازنة ذلك مع الوضع الحالي للفريق. بالتأكيد، بدأت تظهر بوادر التغيير نحو ما يطمح إليه، لكننا نسعى لفرض أسلوب لعبنا الخاص. نتوقع مواجهة فريق منظم للغاية ويقدم أداءً جيدًا".

وأضاف: "نحن نتحدث عن ملعب ’أولد ترافورد‘، وعن نادي مانشستر يونايتد، وعن ماوريسيو بوتشيتينو؛ فهو مدرب مثير للإعجاب حقاً بالنظر إلى ما حققه في مسيرته، لذا، علينا أن نتوقع ظهور مانشستر يونايتد في أفضل مستوياته على الإطلاق".