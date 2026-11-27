أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية الدكتور حموده عيد الجزار، فوز وحدة القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر المركزي بالمركز الثالث ودرع التميز في مسابقة تطبيق بروتوكول القسطرة القلبية، ضمن الجائزة الوطنية للتميز في علاج الجلطات القلبية الحادة (STEMI)، التي تنظمها هيئة الرعاية الصحية، بمشاركة 74 مستشفى على مستوى الجمهورية.

وقال وكيل الوزارة، في بيان اليوم /الجمعة/، إن هذا الإنجاز يكتسب أهمية خاصة، باعتباره الفوز الوحيد لمستشفى تابع لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات ضمن المستشفيات الحاصلة على الجائزة، بما يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه الخدمات الطبية التخصصية بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، وقدرتها على المنافسة وتحقيق التميز وفقًا للمعايير الوطنية المعتمدة.

وأكد أن حصول وحدة القسطرة القلبية بمستشفى ميت غمر المركزي على المركز الثالث يمثل شهادة تقدير مستحقة للجهود المخلصة التي تبذلها الفرق الطبية، ويعكس كفاءتها في تطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، والالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، بما يسهم في تحسين نتائج العلاج وتعزيز فرص التدخل الطبي الفعال في الحالات الحرجة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المديرية تواصل دعمها للفرق الطبية المتميزة، وتشجيع النماذج الناجحة التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات التخصصية، وترسيخ ثقافة الجودة والتميز، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستويات الرعاية الطبية للمواطنين.