كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد المواطنين من قائد سيارة ميكروباص، اتهمه بالاصطدام بسيارته وإحداث تلفيات بها، فضلًا عن التعدي عليه بالسب، إثر خلاف نشب بينهما حول أولوية المرور، وتم ضبط السائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر أحد الأشخاص من قائد سيارة ميكروباص، بسبب اصطدامه بسيارته وإحداث تلفيات بها، والتعدي عليه بالسب خلال سيرهما بأحد الطرق بمحافظة سوهاج.

وعلى الفور، تم فحص المنشور من قبل الأجهزة الأمنية، حيث تمكنت من تحديد القائم على النشر، وتبين أنه مدير بإحدى شركات الأدوية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وبسؤاله اتهم قائد سيارة ميكروباص بالتسبب في تلفيات بسيارته والتعدي عليه بالسب، بسبب خلافات حول أولوية المرور.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا بالواقعة، فيما أسفرت التحريات عن تحديد السيارة الميكروباص المستخدمة في الواقعة، وضبط قائدها، وتبين أنه سائق مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم، ولا يحمل رخصة قيادة.

وبمواجهة السائق، أقر بارتكاب الواقعة بتاريخ 21 نوفمبر الجاري، خلال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، مؤكدًا أن الخلاف نشب بينه وبين صاحب السيارة بسبب أولوية المرور.

وتم التحفظ على السيارة الميكروباص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، تمهيدًا لعرضه على الجهات المختصة.