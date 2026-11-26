أعلنت محافظة سوهاج الانتهاء التام من أعمال إزالة وتفتيت بقعة المواد البترولية المحدودة التي جرى رصدها بترعة نجع حمادي الغربية بناحية قرية بلصفورة، مؤكدة عودة تشغيل كافة محطات مياه الشرب بنطاق مركزي سوهاج والمنشاة بكامل طاقتها وعودة الوضع إلى طبيعته.

محافظة سوهاج

وأكد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومديرية الري نجحت في السيطرة الكاملة على الموقف في وقت قياسي دون أي تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان أعلى معايير الأمان الصحي.

ومن جانبها، أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه جرى إعادة فتح وتشغيل مآخذ المحطات الصغرى التي أُغلقت احترازيًا فور التأكد من زوال الأثر تمامًا.

وذلك بعد ثبوت مطابقة جميع العينات التي سحبتها المعامل المتنقلة على طول المجرى المائي للمواصفات القياسية، مؤكدة انتظام ضخ المياه النقية بكافة الشبكات في سوهاج والمنشاة بصورة طبيعية ومستمرة.