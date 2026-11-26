شهدت دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، وقوع مشاجرة بين أبناء عمومة، أسفرت عن إصابة شخصين بجروح متفرقة؛ إثر خلافات بين الطرفين على قطعة أرض، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بوقوع مشاجرة بين طرفين بدائرة المركز ووجود مصابين.

وبالفحص، تبين أن المشاجرة وقعت بين طرف أول مكون من شخص في العقد الرابع من العمر، مصاب بجروح في الساق واليد اليسرى، وآخر في العقد الثاني من العمر، مصاب بجروح في الوجه والرأس، فيما ضم الطرف الثاني شقيق الأول من الطرف الأول، في العقد الثالث من العمر، وجميعهم أبناء عمومة ويقيمون بدائرة المركز.

وكشفت التحريات أن مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالسب والضرب، فيما قام الطرف الثاني بإطلاق أعيرة من سلاح كان بحوزته؛ ما أسفر عن إصابة الطرف الأول، وذلك بسبب خلافات بينهم على قطعة أرض بذات الناحية.

وعلى الفور، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الطرف الثاني السلاح المستخدم في الواقعة، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضها على جهات التحقيق المختصة.