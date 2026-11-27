أدى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر بسوهاج، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد مصطفى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عطا، تحت عنوان «التكاتف والمواساة وقت الشدائد والتضامن وقت الأزمات»، والتي تناولت أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز قيم التعاون والتضامن، خاصة في أوقات المحن والأزمات، والوقوف صفًا واحدًا لمساندة المتضررين وتخفيف معاناتهم.

محافظة سوهاج

وعقب انتهاء صلاة الجمعة، أُقيمت صلاة الغائب على أرواح ضحايا حريق الوراق، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.