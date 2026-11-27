أوصى إمام وخطيب المسجد النبوي، الشيخ عبدالله البعيجان المسلمين بتقوى الله حق التقوى، والتمسك بالعروة الوثقى، فتقوى الله خير زاد، مشيرًا إلى أن شكر النعم من أجل العبادات وأعظم القربات.

حفظ الجميل من محاسن الأخلاق

وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي، خلال خطبة الجمعة اليوم، أن الاعتراف بالفضل من شيم الكرام، وحفظ الجميل من محاسن الأخلاق، ومكارم الخصال، وأن النفوس الشريفة لتأنف جحود الإحسان، وتستعظم نكران المعروف، فلا تنسى فضلًا أسدي إليها، ولا تجحد جميلًا صنع لها، فكيف بمن له الفضل كله، وإليه يرجع الأمر كله، ومنه ابتدأ الإحسان، المستحق للحمد والثناء، وهو أهل الشكر والتمجيد.

نعم الله ظاهرة وباطنة لا تحصى

وتابع إمام وخطيب المسجد النبوي: أن نعم الله ظاهرة وباطنة، لا تحصى، وآلاؤه لا تعد ولا تستقصى، وإحسانه لا ينقطع، وأن العبد مهما عدد من النعم فلن يحيط بها، ومهما تأمل من آلائه فلن يبلغ منتهاها، ومهما اجتهد في شكره فلن يؤدي حقها، مشيرًا إلى كم النعم التي أسبغها الله علينا فلم نشعر بها، وبلاء صرفه عنا فلم نعلم به، وحاجة قضيت، وكربة فرجت، ورحمة نزلت، ولطف خفي أحاط بنا ونحن لا نشعر، نعيش في نعم الله ليلًا ونهارًا، ونستظل بظلال إحسانه صباحًا ومساءً، فله الحمد حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وشكرًا يعترف معه العبد بفضل مولاه، ويقر فيه بعظيم مننه وواسع عطاياه.

شكر الله تعالى من أجل القربات

وبين إمام وخطيب المسجد النبوي، أن شكر الله تعالى هو الإقرار بالنعماء، واللهج بالثناء، وصرف نعمه في طاعته ورضاه دون رياء، مضيفًا أن شكر الله تعالى من أجل القربات، ومن أزكى الأعمال والطاعات، به تُستجلب النعم والبركات، وهو قيد للنعم الموجودة، وصيد للنعم المفقودة، به تدوم العطايا وتدفع البلايا، قال تعالى «وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ».

وقال إمام وخطيب المسجد النبوي: "إن الله خلق الإنسان وهداه النجدين وأوضح له طريق الخير والشر ابتلاءً واختبارًا، فإما أن يقابل النعم بالامتنان والشكر، وإما أن يختار طريق الجحود والكفر، قال تعالى (إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا * إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا) فالكفور الذي يقابل النعم بالجحود والنكران، والشاكر المؤمن الذي يقابل النعم بالامتنان"، مشيرًا إلى أن الله عز وجل وصف الشاكرين بالقلة، فقال سبحانه: (وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ).

النفس الإنسانية بطبيعتها قد يغلب عليها إلف النعم

وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن النفس الإنسانية بطبيعتها قد يغلب عليها إلف النعم والتمادي في الغفلة، فكم من نعمة يتقلب فيها المرء ويسعد بنعيمها وقد حرم شكرها، وغفل عن قدرها، فلا ينتبه لعظيم شأنها إلا عند زوالها، ولا يعرف مقدارها إلا حين تسلب منه.

وأوضح أن المؤمن الشاكر يرى فضل الله في كل تفاصيل حياته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: “من أصبح منكم آمنًا في سربه معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها” رواه الترمذي.

المؤمن البصير لا ينتظر زوال النعمة حتى يعرف قدرها

وأضاف أن المؤمن البصير لا ينتظر زوال النعمة حتى يعرف قدرها، بل يتفقد نعم الله عليه وهي بين يديه، وأن من أسمى وأعظم المنن الإلهية على العبد أن يلهمه الله الشكر، ويوفقه إليه، وهو المعنى العظيم الذي تجلى في مناجاة نبي الله سليمان عليه السلام لربه حين ابتهل إليه قائلًا (رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).

وأوضح أن الله تفضل على عباده بواسع كرمه وعظيم جوده، ففتح لهم أبواب فضله، وأذن لهم بالانتفاع والتمتع بطيبات رزقه، وأمرهم بالثناء عليه وشكر نعمه، قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ)، مبينًا أن الله قرن بين الذكر والشكر؛ لأن القلب إذا امتلأ بذكر الله استحضر فضله، وإذا استحضر فضله انبعث اللسان بالحمد والشكر، والجوارح بالطاعة.

كمال شكر الله تعالى

وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن من كمال شكر الله تعالى أن يستشعر العبد عظيم حق الله عليه وأن التوفيق للشكر هو نعمة جديدة تحتاج إلى شكر، والشكر باب لا ينتهي، وكلما ازداد العبد معرفة لربه، ازداد إدراكًا لعظيم فضله، وكلما تأمل نعم الله عليه ازداد شكره لله.

شكر النعم الرضا بما قدر الله

وتطرق إلى أن من أعظم ما يعين على شكر النعم الرضا بما قدر الله وقسم، والقناعة بما رزق وأعطى، والمحافظة على النعم وصونها عن الضياع والإهدار، وتعظيمها عن الازدراء والاحتقار، والحذر من الإسراف والتبذير وأن من عرف قدر النعمة حفظها، ومن استهان بها لم يؤد حقها.

وأوضح أن مما يعين العبد على الشكر أيضًا أن ينظر الإنسان إلى من هو دونه في أمور الدنيا، كالمال والأولاد والصحة والوظيفة وغيرها، فكم من إنسان يتمنى بعض ما أنت فيه ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم (انْظُرُوا إِلَى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ).

شكر الناس خلق كريم

وبيّن إمام وخطيب المسجد النبوي أن من كمال شكر الخالق شكر الناس على معروفهم والثناء عليهم، والدعاء لهم، ورد المعروف قدر المستطاع، فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ، فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ) وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ)، وأن شكر الناس خلق كريم، ووفاء أصيل، ودليل على طيب النفس وحسن العهد، والدعاء للمحسن من أعظم صور الوفاء، وحفظ المعروف وعدم نسيان الجميل والشكر لمن أحسن إليكم والدعاء لمن كان سببًا في خير وصل؛ فالدعاء والثناء لمن قدم معروفًا هو من تمام الإيمان، ومن حسن الخلق.