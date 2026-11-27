شهدت كافة مساجد المحافظات أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث دائري الوراق والذي راح ضحيته عشرات الأشخاص وأصيب أخرون.



صلاة الغائب في القليوبية

أدى عدد من الأهالي والمواطنين صلاة الغائب بمساجد القليوبية ، على أرواح ضحايا الحادث المأساوي الذي شهدته منطقة الوراق، وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والمصابين، وسط حالة من الحزن الشديد التي خيمت على الأهالي، تأثرًا بحجم الخسائر البشرية التي خلفها الحادث.



وشهدت الصلاة أجواءً من الخشوع والدعاء للضحايا بالرحمة والمغفرة، ولأسرهم بالصبر والسلوان، فيما دعا المصلون الله عز وجل أن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الجميع من كل مكروه.



وكانت منطقة الوراق قد شهدت حادثًا مأساويًا إثر اندلاع حريق هائل امتدت ألسنة اللهب خلاله إلى عدد من السيارات، من بينها سيارة نقل مواد بترولية، ما أدى إلى وقوع خسائر بشرية وسقوط عدد من الضحايا والمصابين، وسط حالة من الاستنفار للتعامل مع الحريق والسيطرة عليه.



وتعاملت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف مع تداعيات الحادث، فيما جرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية للوقوف على ملابسات الواقعة وأسباب اندلاع الحريق.



وسادت حالة من الحزن بين أهالي المنطقة وأسر الضحايا، الذين عاشوا ساعات عصيبة عقب وقوع الحادث، في انتظار الاطمئنان على ذويهم وتشييع جثامين المتوفين إلى مثواهم الأخير.

صلاة الغائب في الاسكندرية

أدَّت مساجد مديرية أوقاف الإسكندرية صلاة الغائب على ضحايا الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق بالطريق الدائري، تعبيرًا عن التضامن والتراحم، ومواساةً لأسر الضحايا في مصابهم الأليم.

وتأتي إقامة صلاة الغائب تأكيدًا لرسالة المسجد في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل الإنساني، وتعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن، والدعاء لمن رحلوا إلى الله تعالى بالرحمة والمغفرة.

وابتهل المصلون إلى الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يجبر قلوبهم ويعظم أجرهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

صلاة الغائب في الشرقية



أدى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، صلاة الغائب على أرواح شهداء حادث الوراق وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة بمسجد الزراعة بمدينة الزقازيق ، بحضور عدد من القيادات التنفيذية والدينية.



وجاءت خطبه الجمعه تحت عنوان «التكاتفُ والمواساةُ وقتَ الشدائدِ، والتضامنُ وقتَ الأزمات» لابرازُ قيمةِ التكاتفِ والتضامنِ والتراحمِ بينَ أبناءِ المجتمعِ وقتَ الشدائدِ والأزماتِ، وبيانُ أثرِها في مواساةِ المصابينَ وأسرِ الشهداءِ، وتفريجِ كرباتِ المتضررينَ، وإغاثةِ الملهوفينَ، وترسيخِ روحِ الشهامةِ والمروءةِ والتضحيةِ، وتعزيزِ وحدةِ الصفِّ والتماسكِ الوطنيِّ؛ بما يحفظُ استقرارَ المجتمعِ ويصونُ أمنَ الوطنِ تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف في هذا الشأن.

بني سويف

أدى اللواء عبد الله عبد العزيز، محافظ بني سويف، صلاة الجمعة بمسجد المحطة بقرية الشناوية بمركز ناصر، وعقب الصلاة أدى صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الطريق الدائري بالوراق، ترحمًا على المتوفين وتضامنًا مع أسرهم وذويهم في مصابهم الأليم، وذلك تنفيذًا لما قررته وزارة الأوقاف في هذا الشأن.



جاء ذلك بحضور شوقي هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وأحمد دسوقي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس أحمد قرني رئيس قطاع كهرباء بني سويف

وتناول الشيخ سعيد حسن حميدة، إمام وخطيب المسجد، في خطبة الجمعة موضوع «التكاتف والمواساة وقت الشدائد والتضامن وقت الأزمات»، مؤكدًا أهمية التراحم والتعاون ومساندة الآخرين، لا سيما في أوقات الأزمات، موضحًا أن ما حدث في حادث الطريق الدائري يستوجب الوقوف إلى جانب المصابين وأسر الضحايا، مشيرًا إلى أن المسلمين كالجسد الواحد، يتألم بعضهم لآلام بعض.

واستعرض الخطيب صورًا متعددة للتراحم والمواساة، منها إطعام الطعام، والمساعدة بالمال، وزيارة المريض، وقضاء حوائج الناس، والكلمة الطيبة والدعاء.

كما تناولت الخطبة الثانية موضوع «أنواع الشهداء في الإسلام»، موضحًا أن الشهادة لا تقتصر على من يُقتل في سبيل الله، مستشهدًا بالحديث النبوي الشريف الذي بيّن عددًا من صور الشهادة، ومنها الوفاة بالطاعون أو الغرق أو الهدم أو الحرق، وغيرها مما ورد في الحديث الشريف.

صلاة الغائب في سوهاج

أدى اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، صلاة الجمعة بمسجد الشرطة بمدينة ناصر بسوهاج، بحضور كمال سليمان نائب المحافظ، والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد مصطفى وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمد عطا، تحت عنوان «التكاتف والمواساة وقت الشدائد والتضامن وقت الأزمات»، والتي تناولت أهمية التراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز قيم التعاون والتضامن، خاصة في أوقات المحن والأزمات، والوقوف صفًا واحدًا لمساندة المتضررين وتخفيف معاناتهم.

