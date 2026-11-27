كشف طارق رمضان، وكيل اللاعبين، عن اهتمام نادي أهلي بنغازي الليبي بالتعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى وجود تواصل مع اللاعب لمعرفة موقفه من الانتقال إلى الدوري الليبي.

وقال طارق رمضان، في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج «مودرن سبورتس»، إن نادي أهلي بنغازي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع أشرف بن شرقي، وشهدت الفترة الماضية تواصلًا شفهيًا مع اللاعب لاستطلاع رأيه بشأن الانضمام إلى صفوف الفريق.

وأضاف أن بن شرقي رفض فكرة الرحيل عن الأهلي، ولم يُبدِ أي رغبة في خوض تجربة جديدة مع أهلي بنغازي الليبي، في ظل تمسكه بالاستمرار مع الفريق الأحمر.

وأوضح وكيل اللاعبين أنه لا توجد أي عروض ليبية رسمية للتعاقد مع أشرف بن شرقي حتى الآن، مؤكدًا أن ما حدث اقتصر على اهتمام وتواصل شفهي مع اللاعب، دون تقديم عرض رسمي لإدارة النادي الأهلي.

واختتم طارق رمضان تصريحاته بالإشارة إلى احتمالية حدوث تطورات جديدة بشأن مستقبل أشرف بن شرقي مع نهاية الموسم الجاري، في ظل استمرار اهتمام بعض الأندية بالحصول على خدماته.