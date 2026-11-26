شهدت كلية الدراسات الآسيوية العليا بجامعة الزقازيق مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من الباحث محمود سامي بيومي بقسم دراسات وبحوث العلوم السياسية والاقتصادية – شعبة دراسات وبحوث العلوم السياسية، والتي جاءت بعنوان «المعالجة السياسية لقضية تايوان وأثرها على العلاقات الصينية الأمريكية في ضوء القانون الدولي».

وتناولت الرسالة واحدة من أكثر القضايا تعقيدًا وتأثيرًا في العلاقات الدولية المعاصرة، من خلال دراسة أبعادها السياسية والقانونية والاستراتيجية، وتحليل انعكاساتها على توازنات القوى والنظام الدولي، بما يسهم في إثراء المكتبة القانونية العربية بدراسة تجمع بين التحليل السياسي والتأصيل القانوني الدولي.

وتشكلت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور عبد الهادي محمد العشري، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام وعميد كلية الحقوق بجامعة مدينة السادات الأسبق، مشرفًا ورئيسًا، والأستاذ الدكتور حسن حنفي عمر، أستاذ القانون الدولي بجامعة بنها ورئيس اللجنة العلمية للترقيات، مشرفًا ومناقشًا، والأستاذ الدكتور فتحي العفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ووكيل كلية الدراسات الآسيوية العليا للدراسات العليا والبحوث، مناقشًا، والأستاذة الدكتورة سلوى السعيد فراج، أستاذ العلوم السياسية وعميد كلية التجارة الأسبق بجامعة قناة السويس، مناقشًا.

وعقب مناقشة علمية مستفيضة، قررت لجنة المناقشة والحكم منح الباحث محمود سامي بيومي درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف، تقديرًا للجهد العلمي والبحثي الذي بذله وما تضمنته الرسالة من معالجة علمية لقضية بالغة الأهمية على الساحة الدولية.

ويأتي هذا الإنجاز تتويجًا لجهد علمي وبحثي متميز، ومسيرة من المثابرة والاجتهاد، وطموح متواصل نحو التميز العلمي والمهني، في خطوة جديدة تضاف إلى مسيرة الباحث الأكاديمية.