في إطار مُبادرات مجتمع الأعمال لدعم مُضاري حادث الحريق بالوراق

الوزراء يتلقى 30 مليون جنيه تبرعاً من ثلاثة رجال أعمال لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الدائري

25 مليون جنيه تبرعًا من ثلاثة من أعضاء مجتمع الأعمال

36 مليون جنيه تبرعًا من عدد من أعضاء مجتمع الأعمال

الوزراء يعرب عن تقديره للجمعيات الأهلية المتبرعة لوزارة التضامن الاجتماعي ب ٢٤ مليون

30 مليون جنيه تبرعًا لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الدائري

8 ملايين جنيه تبرعًا لمساندة أسر ضحايا ومصابي حادث الدائري و6 سيارات ملاكي

أعلن مجلس الوزراء عن تلقيه تبرعات لصالح مصابي وضحايا حادث الطريق الدائري وصلت الي 153مليون جنيه .

صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي عدة مُبادرات من جانب ممثلي مجتمع الأعمال في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادر كل من هشام طلعت مصطفى، والمهندس/ أحمد عز، و ياسين منصور، بتقديم كل منهم 10 ملايين جنيه لأسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وفي هذا الإطار وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الشكر لرجال الأعمال على هذه المبادرة الكريمة، لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث، وكلف في الوقت نفسه وزارة التضامن الاجتماعي بأن تتولى تسليم هذه التبرعات لأصحابها.

كما صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي عدة مُبادرات من جانب ممثلي مجتمع الأعمال في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادر كلٌّ من السير محمد لطفي منصور، والنائب أحمد أبو هشيمة، بتقديم كلٍّ منهما 10 ملايين جنيه، كما بادرت الدكتورة نوال الدجوي بتقديم مساهمة قدرها 5 ملايين جنيه لأسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وفي هذا الإطار، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لهذه المبادرة الكريمة لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث، موجها الشكر لعدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين الذين تواصلوا، وأكدوا أنهم سيقومون بالتبرع لمساندة اهالينا في مصابهم، ومشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت عن رقم الحساب المخصص للتبرعات بهذا الشأن، وكذا إجراءات الصرف التي سيتم إعلانها للرأي العام .

و صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي إخطارات بعدة مُبادرات من جانب ممثلي مجتمع الأعمال في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادر كلٌّ من رجل الأعمال / ممدوح عباس، بالتبرع بقيمة 20 مليون جنيه، وشركة تطوير مصر، بقيمة 10 ملايين جنيه، و/ سمير ريان، رئيس شركة "ريان أوتوموتيف إيجيبت" بقيمة 3 ملايين جنيه، كما قدمت شركة GLC للدهانات تبرعا بقيمة 3 ملايين جنيه، وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تقديره لهذه المبادرة الكريمة لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث، موجها الشكر لرجال الأعمال والمستثمرين الذين قاموا بالتبرع لمساندة أهالينا في مصابهم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن ما لحق بأسر الضحايا والمصابين من ألم يفوق ما يمكن أن تجبره التعويضات مهما بلغت قيمتها، ولكن هذه الملحمة من المصريين تعبر عن مساندتنا لبعضنا بعضا في الشدائد.

وجدد رئيس مجلس الوزراء خالص تعازيه للشعب المصري وأسر الضحايا، متمنيًا لجميع المصابين تمام الشفاء والعودة إلى أسرهم في أتم صحة وعافية.

وصرح المستشار/ محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن وزارة التضامن الاجتماعي تلقت تبرعات من عدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي، بإجمالي 24 مليون جنيه، وذلك في إطار المبادرات المجتمعية لدعم ومساندة متضرري حادث الحريق الذي شهدته منطقة الوراق أمس، بما يعكس روح التكافل والتضامن والمسؤولية المجتمعية التي تتميز بها مؤسسات المجتمع الأهلي في مصر.

وأوضح المتحدث الرسمي أن قائمة المؤسسات والجمعيات الأهلية التي قدمت هذه التبرعات تضم: مؤسسة مصر الخير بمبلغ 5 ملايين جنيه، وجمعية الأورمان بمبلغ 5 ملايين جنيه، والجمعية الشرعية بمبلغ 5 ملايين جنيه، ومؤسسة التكافل بمبلغ 3 ملايين جنيه، وجمعية صناع الحياة بمبلغ مليوني جنيه، والمؤسسة القومية لتنمية الأسرة بمبلغ مليوني جنيه، والهيئة القبطية الإنجيلية بمبلغ مليوني جنيه، ليصل إجمالي التبرعات إلى 24 مليون جنيه.

وفي هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن خالص الشكر والتقدير لجميع المؤسسات والجمعيات الأهلية التي بادرت بتقديم هذه التبرعات، مثمنًا استجابتها ومواقفها الإنسانية، وما تعكسه من حرص على مساندة المواطنين المتضررين.

صرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي إخطارات بعدة مُبادرات في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادر كلٌّ من ابراهيم العرجاني، بالتبرع بقيمة 20 مليون جنيه، كما تبرعت غرفة التطوير العقاري بمبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى هذا الإطار الإعراب عن خالص التقدير لهذه المبادرات الكريمة لمساندة أسر ضحايا ومصابي الحادث، موجها الشكر لكافة المتبرعين من رجال الأعمال والمستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والهيئات الذين قاموا بالتبرع لمساندة أهالينا في مصابهم.

وصرح المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء تلقي إخطارات بعدة مُبادرات في إطار التدخل السريع لمُساندة جهود الدولة الداعمة للمُضارين من حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بالوراق.

وأوضح المتحدث الرسمي أنه في هذا الإطار بادرت كلٌّ من مؤسسة "حياة كريمة" بالتبرع بمليوني جنيه، كما تبرع حزب مستقبل وطن بمبلغ 3 ملايين جنيه، و6 سيارات ملاكي، و3 ملايين اخرى تبرعا من جانب حزب الجبهة الوطنية، وذلك لصالح أسر ضحايا ومصابي الحادث، لدعمهم والإسهام في تخفيف آثار هذا الحادث المؤلم.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن خالص تقديره لهذه المبادرات المخلصة من جميع شرائح المجتمع المصري، لمساندة أهالينا المضارين من الحادث.