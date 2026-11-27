استقبلت منطقة جنوب سيناء الأزهرية، وفدًا من دولة باكستان، ضمن فعاليات الرابطة العالمية لخريجي الأزهر الشريف، وذلك بمقر بيت شباب الأزهر بمدينة الطور، في إطار تعزيز التواصل الثقافي والديني بين الشعوب.

وكان في استقبال الوفد الدكتور مصطفى نجيب محمود، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، وهيثم خلف مرزوق، مدير عام المواد الثقافية بالمنطقة.

وتضمن برنامج الزيارة جولة سياحية وتاريخية بعدد من أبرز المعالم الدينية والحضارية بجنوب سيناء، شملت دير سانت كاترين وجبل موسى، حيث تعرف أعضاء الوفد على ما تزخر به المحافظة من إرث تاريخي وديني عريق، ومكانتها المتميزة في تاريخ الأديان والحضارات.

وتأتي الزيارة في إطار الدور الذي يضطلع به الأزهر الشريف في مد جسور التواصل مع مختلف شعوب العالم، وتعزيز الحوار الثقافي والديني، وترسيخ قيم التسامح والتعايش والسلام، إلى جانب التعريف بالمقومات التاريخية والحضارية التي تتمتع بها مصر.