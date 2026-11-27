أكد الكاتب والباحث السياسي ميشال الشماعي، أن الحكومة اللبنانية لم تتخذ أي خطوات تنفيذية على الأرض منذ دخول لبنان مسار المفاوضات في الإطار الثلاثي، مشيرا إلى أن ما صدر عنها اقتصر على قرار سياسي دون ترجمة عملية.



وقال الشماعي، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، إن الأوضاع لم تتغير منذ بدء مسار التفاوض، في ظل استمرار إسرائيل في شن الغارات على الجنوب اللبناني وعدم التزامها بوقف التصعيد، لافتا إلى أن إسرائيل لا تزال تستند إلى ذرائع مرتبطة بالأحداث التي بدأت في 8 أكتوبر.

وأوضح الباحث السياسي، أن التفكير الاستراتيجي الإسرائيلي لا يتبدل بتغير أسماء رؤساء الحكومات، مشيرا إلى أن إسرائيل تسعى إلى إنهاء أي تهديد على حدودها الشمالية، وتضع ضمن خياراتها القضاء على سلاح حزب الله وكل سلاح غير شرعي تعتبره تهديدا لأمنها القومي.

وأضاف أن غياب الخطوات التنفيذية من جانب الحكومة اللبنانية يعزز استمرار هذا الوضع، رغم ما وصفه بالخطاب السيادي الذي ألقاه رئيس الجمهورية، والذي لم تصاحبه أدوات تنفيذية على الأرض.