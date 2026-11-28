حذر الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، من انخفاض معدلات الادخار في مصر، مشيراً إلى أن هذه المشكلة ترتبط بعدة عوامل اقتصادية وسلوكية واجتماعية تؤثر على قرارات المواطنين المالية.

وقال السعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استقرار سعر الصرف ساهم في عودة تحويلات المصريين بالخارج، بعدما كان البعض يتردد في تحويل أمواله بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن سعر العملة.

وأوضح أن الاقتصاد السلوكي يلعب دوراً مهماً في تشكيل توجهات المواطنين، لافتاً إلى أن الشائعات والمخاوف بشأن الأوضاع الاقتصادية قد تدفع البعض إلى العزوف عن الادخار والاستثمار.

وأضاف أن الضغوط التضخمية تمثل أحد أسباب تراجع معدلات الادخار، إذ تستحوذ احتياجات المعيشة على جزء كبير من دخول المواطنين، إلى جانب بعض المفاهيم النفسية والدينية غير الدقيقة المرتبطة بالفائدة والادخار.

ودعا المؤسسات الدينية، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف، إلى تكثيف جهود التوعية وتصحيح المفاهيم المتعلقة بالادخار، بما يساعد على تعزيز الثقافة المالية وتشجيع المواطنين على توظيف مدخراتهم بصورة سليمة.