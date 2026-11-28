ينفرد موقع صدى البلد بنشر تحريات ضابط مباحث قسم شرطة الحوامدية الواردة بتحقيقات النيابة في اتهام مدير شركة وصديقته بتهديد طليقته بصورها الخاصة مقابل التنازل عن الدعاوى التي رفعتها ضده في الحوامدية بالجيزة.

تحريات ضابط مباحث قسم شرطة الحوامدية

قال النقيب شرطة مينا رأفت عبد المتعلى جاب الله، ضابط مباحث بقسم شرطة الحوامدية إنه بإجراء التحريات السرية توصلت إلى صحة الواقعة، وذلك على إثر انتهاء علاقة الزواج فيما بين المجني عليها والمتهم الثاني ونشوب نزاعات قضائية فيما بينهما، قام المتهم الثاني بالتفاق مع المتهمة الأولى على تهديد المجني عليها والتي قامت بتهديدها بنشر صورها الخاصة – والتي تحصل عليها المتهم أثناء علاقة الزواج سالفة البيان لها إن لم تستجيب لأمرها وتتنازل عن تلك الدعاوى القضائية وعزى قصدهما تهديد المجني عليها للانصياع لها.

مدير شركة وصديقته يهددان طليقته بصورها الخاصة

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 257 لسنة 2026 جنايات قسم شرطة الحوامدية، المقيدة برقم 2850 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، وبإشراف المستشار أسامة أبو الخير، المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، قيام المتهمين «رشا .ح»، 42 عاما، بدون عمل، «محمد .ن»، 48 عاما، مدير شركة للاستثمار العقاري، بدائرة قسم شرطة الحوامدية بمحافظة الجيزة بتهديد المجني عليها «الشيماء .م»، كتابة بإفشاء أمور خادشة للشرف وهي نشر صور عارية خاصة بها والتي تحصل عليها عن طريق الجريمة محل الاتهام اللاحق، وكان تهديدهما مصحوباً بأمر حملها على التنازل عن الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المتهم الثاني.

نشر صور طليقته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي

وأضافت التحقيقات أن المتهمين أذاعا ما تحصل عليها من صور عارية خاصة بالمجني عليها سالفة الذكر والتي تحصل عليها عن طريق الجريمة محل الاتهام اللاحق بان قاما بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهما تعديا على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها سالفة الذكر بأن نقلا بجهاز من الاجهزة صورها بمكان خاص بغير رضاءها، وتعمدا إزعاج ومضايقة المجنى عليها سالفة الذكر، بطريق إساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديا على القيم الأسرية في المجتمع المصرى وحرمة الحياة الخاصة للمجني عليها دون رضاها وأرسلا بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لها دون موافقتها، ونشرا صورها العارية على نحو ينتهك خصوصيتها دون رضائها بأحدي وسائل تقنية المعلومات.

أقوال المجني عليها الواردة بتحقيقات النيابة

قالت المجني عليها «الشيماء .م» بقيام المتهمين بإرسال رسائل إلى حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي «واتس آب»، مهددين إياها بنشر صورها الخاصة والتي تحصل عليها المتهم الثاني ابان فترة زواجه بها - إن لم تستجب لأمرهما وتتنازل التنازل عن الدعاوي القضائية المرفوعة ضد المتهم الثاني، وأضافت بقيام المتهمين بنشر صورها الخاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وعليه قامت بالإبلاغ، وعزت قصدهما تهديدها للانصياع لأمرهما وإجبارها على التنازل عن الدعاوي القضائية المرفوعة ضد المتهم الثاني.