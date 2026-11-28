تعد مكرونة الدجاج بالعسل والثوم من الوصفات المميزة التي تجمع بين مذاق الدجاج المتبل ونكهة الثوم القوية والحلاوة الخفيفة للعسل، مع صوص كريمي غني يجعل المكرونة وجبة شهية ومختلفة عن الطرق التقليدية لتحضيرها.

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها في المنزل، فلا تحتاج إلى مكونات معقدة، كما يمكن تقديمها على الغداء أو العشاء، وتناسب محبي الأكلات الكريمية التي تجمع بين النكهات الحلوة والمالحة، للشيف حنان عزام .

مكونات مكرونة الدجاج بالعسل والثوم

طريقة عمل مكرونة الدجاج بالعسل والثوم

نصف كيلو مكرونة حسب النوع المفضل.

نصف كيلو صدور دجاج مقطعة مكعبات أو شرائح.

4 فصوص ثوم مفروم.

ملعقتان كبيرتان عسل أبيض.

ملعقة كبيرة صويا صوص.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملعقة كبيرة زبدة.

كوب كريمة طبخ.

نصف كوب لبن.

نصف كوب جبنة بارميزان مبشورة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

رشة زعتر مجفف.

بقدونس مفروم للتزيين.

طريقة تتبيل الدجاج بالعسل والثوم

ضعي قطع الدجاج في وعاء، ثم أضيفي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والصويا صوص والعسل ونصف كمية الثوم المفروم.

قلبي المكونات جيدًا حتى تتغطى قطع الدجاج بالتتبيلة، واتركيها لمدة 20 إلى 30 دقيقة حتى تتشرب النكهات.

طريقة عمل مكرونة الدجاج بالعسل والثوم

اسلقي المكرونة في كمية مناسبة من الماء المغلي المضاف إليه الملح، واتركيها حتى تصل إلى درجة النضج المناسبة، ثم صفيها مع الاحتفاظ بنصف كوب من ماء السلق.

سخني الزيت والزبدة في مقلاة واسعة على نار متوسطة.

أضيفي قطع الدجاج المتبلة وقلبيها حتى تنضج وتكتسب لونًا ذهبيًا من الخارج.

أضيفي باقي الثوم المفروم وقلبيه لمدة نصف دقيقة حتى تظهر رائحته دون أن يحترق.

أضيفي كريمة الطبخ واللبن وقلبي المكونات جيدًا حتى يبدأ الصوص في التماسك.

ضعي جبنة البارميزان والزعتر المجفف، واستمري في التقليب حتى تذوب الجبنة ويتحول الصوص إلى قوام كريمي.

أضيفي المكرونة المسلوقة إلى المقلاة وقلبيها جيدًا حتى تتغطى بالصوص.

إذا كان الصوص سميكًا أكثر من اللازم، أضيفي القليل من ماء سلق المكرونة تدريجيًا.

اتركي المكونات على نار هادئة لمدة دقيقتين حتى تتداخل النكهات، ثم ارفعيها من على النار.

سر الصوص الكريمي لمكرونة الدجاج بالعسل والثوم

للحصول على صوص غني ومتجانس، يفضل إضافة كريمة الطبخ تدريجيًا مع التقليب المستمر، وعدم تركها تغلي بشدة حتى لا يتغير قوامها.

كما يمكن إضافة القليل من جبنة الموزاريلا للحصول على قوام أكثر كثافة ومذاق غني، مع ضبط كمية العسل حتى لا تطغى الحلاوة على نكهة الثوم والجبنة.

طريقة تقديم مكرونة الدجاج بالعسل والثوم