ذكرت مصادر سورية أن مجموعات مسلحة إستهدفت - منذ قليل - نقاط الأمن في المنصورة وريمة حازم بريف السويداء السورية.

وكانت قناة "الإخبارية" السورية، أفادت بمقتل عنصرين من قوات الأمن السوري وإصابة آخرين، جراء اعتداء مسلح استهدف دورية في مدينة دير الزور.

وعبر حسابها على منصة إكس ؛ ذكرت قوى الأمن الداخلي ، إن هجوماً إرهابياً أسفر عن مقتل اثنين من عناصرها في مدينة دير الزور.

جاء ذلك الهجوم بعد يومين من هجوم مماثل استهدف نقطة أمنية في محافظة "الحسكة" شمال شرقي سوريا، أسفر عن مقتل عنصرين من الأمن الداخلي وإصابة 5 آخرين.

ونفذت قيادة الأمن الداخلي انتشاراً أمنياً مكثفاً عقب الهجومين الإرهابيين اللذين نفذهما عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في الحسكة.