أكد نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني أوزورا كوكي، اليوم الخميس، دعم بلاده لعملية انتقال شاملة وسلمية ومستقرة في سوريا، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، وذلك خلال لقائه القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة السورية لدى اليابان عبد الوهاب المحمد آغا.

وقال المسؤول الياباني إن طوكيو تدعم جهود الحكومة والشعب السوري لتحقيق انتقال شامل وسلمي ومستقر، معربا عن تطلعه إلى مزيد من التوسع في التبادل بين الشعبين خلال الفترة المقبلة.

ومن جانبه، أعرب المحمد آغا عن تقديره للدعم الياباني وموقف طوكيو السياسي، مشيرا إلى تطلع سوريا إلى تعزيز العلاقات الثنائية من خلال التبادل بين الشعبين والتعاون الاقتصادي.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون من أجل تعزيز العلاقات بين اليابان وسوريا خلال الفترة المقبلة.