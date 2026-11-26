توجه الشيخ سيد عمارة مدير مديرية أوقاف الجيزة، يرافقه عدد من قيادات المديرية والأئمة، إلى مستشفيات بولاق العام وإمبابة العام والوراق المركزي؛ للاطمئنان على الحالة الصحية للمصابين في حادث دائري الوراق، والوقوف على احتياجاتهم، وتقديم الدعم المعنوي لهم، كما قدموا واجب العزاء والمواساة لأسر الشهداء، وذلك تنفيذًا لتكليف الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف؛

وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا للدور الإنساني والمجتمعي لوزارة الأوقاف، وحرصها على مساندة أبناء الوطن في أوقات المحن والشدائد، والتواصل المباشر مع المتضررين وأسرهم، بما يعزز قيم التكافل والتراحم والتضامن المجتمعي، ويؤكد امتداد رسالة الوزارة إلى مختلف جوانب الحياة المجتمعية.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في مساندة المصابين وأسر المتوفين، سائلة الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.