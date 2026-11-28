لقي طفل مصرعه في حادث تصادم سيارة به أثناء سيره بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشأة، يفيد وقوع حادث تصادم ووجود متوفي بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم فحص ملابساته.

وتبين من الفحص أنه أثناء سير طفل في العقد الأول من العمر، يقيم بذات الناحية، اصطدمت به سيارة؛ ما أسفر عن وفاته متأثرًا بإصاباته، وتم ضبط السيارة مرتكبة الحادث وقائدها، وهو شخص في العقد الرابع من العمر، يقيم بدائرة مركز سوهاج.

وبمواجهة قائد السيارة، أفاد بأنه أثناء سيره فوجئ بالمتوفي أمامه، ولم يتمكن من تفاديه، فاصطدم به عن طريق الخطأ، موضحًا ملابسات وقوع الحادث، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما حضرت والدة المتوفي، وهي في العقد الرابع من العمر ومقيمة بذات الناحية، وأبدت اتهامها لقائد السيارة بالتسبب في الحادث، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق، للوقوف على كافة ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال قائد السيارة.