أعلنت جامعة الدول العربية عن إدانتها بأشد العبارات الهجوم الإرهابي، الذي استهدف أحد مقار قوى الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية السورية في مدينة الحسكة مساء يوم 25 نوفمبر الجاري.

وتقدمت الجامعة العربية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وللحكومة والشعب السوريين، معربةً عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعربت جامعة الدول العربية عن تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية في حربها ضد تنظيم داعش الإرهابي، وفي مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب، مؤكدةً دعمها لجهود الحكومة السورية ومساعيها المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها وسلامة مواطنيها.