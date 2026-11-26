ارتفع سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الخميس 26-11-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب يرتفع

وصعد سعر جرام الذهب مقدار 60 جنيها علي الأقل منذ مطلع الأسبوع الجاري.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل آخر تحديث لسعر الذهب 5635 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6440 جنيها للشراء و 6382 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 5903 جنيها للشراء و 5851 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 5635 جنيها للشراء و 5585 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 4830 جنيها للشراء و 4787 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 3756 جنيها للشراء و 3723 جنيها للبيع.\

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 45.08 ألف جنيه للشراء و 44.68 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 3574 دولار للشراء و 3573 دولار للبيع.