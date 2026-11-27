أكد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري لا ترتبط بالأزمات الخارجية وحدها، وإنما تمتد إلى اختلالات هيكلية تراكمت على مدار عقود.

وأوضح السعيد، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الاقتصاد المصري تأثر بتداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، التي انعكست على أسعار القمح والطاقة وقطاع السياحة، فضلاً عن تداعيات الحرب في غزة على إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أن من أبرز الاختلالات الهيكلية التي واجهت الاقتصاد المصري حدوث تحول تدريجي من اقتصاد منتج إلى اقتصاد استهلاكي.

وأكد على أن معالجة هذه الاختلالات تمثل أحد الملفات المهمة لتحسين أداء الاقتصاد وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.