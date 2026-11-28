حرص أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق على نعي ضحايا حادث الوراق الأليم، الذي أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والمصابين، وذلك خلال تقديمه برنامجه "الكابتن" المذاع عبر قناة DMC، معبرًا عن حزنه الشديد تجاه الحادث الأليم ومقدمًا التعازي لأسر الضحايا.

وقال أحمد حسن خلال برنامجه: "أتقدم بخالص التعازي لأسر ضحايا الحادث، وربنا يجعلهم من الشهداء، ويرحمهم ويجعل مثواهم الجنة بمشيئة الرحمن، ويشفي جميع المصابين ويصبر أهاليهم على مصابهم الأليم".

وأكمل: "شاهدنا خلال الساعات والأيام الماضية تعاطف كبير من كل المصريين والوطن العربي بالكامل، وكل الاتحادات أعلنت تضامنها مع الضحايا وأسرهم، وده شيء يعكس حجم المحبة والتكاتف بين الجميع".

وأضاف: "شوفنا تبرعات من كل مكان، سواء من النجوم واللاعبين أو مؤسسات الدولة أو رجال الأعمال، ومفيش أي شيء يقدر يعوض الإنسان عن فقدان عزيز عليه، لكن مؤسسات الدولة حريصة على تقديم التعويضات والمساعدات، ولو بجزء بسيط يخفف عن أهالي الضحايا بعض الألم، وربنا يحفظ أهلينا وبلادنا من كل سوء".

واختتم أحمد حسن حديثه قائلا": "في النهاية نتمنى من الجميع الدعاء للضحايا والمصابين، وربنا يرحم الشهداء ويصبر أسرهم ويشفي المصابين".