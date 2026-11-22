كشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عن موقف إدارة نادي الزمالك من أزمة القيد في يناير المقبل، وخطتها للفريق خلال الفترة المتبقية من الموسم.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «مصدر.. إدارة الزمالك تدرك صعوبة حل أزمة القيد في يناير ووضع خطة الفريق لنهاية الموسم بناء على ذلك».

وتدرك إدارة نادي الزمالك صعوبة إنهاء أزمة إيقاف القيد قبل حلول فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وهو ما دفع مسؤولي القلعة البيضاء إلى وضع خطة بديلة للتعامل مع الموقف، تحسبًا لاستمرار العقوبة وعدم القدرة على إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الشتوي.

وتشير التوقعات داخل النادي إلى أن فرص رفع إيقاف القيد في يناير «تبدو صعبة»، خاصة في ظل تعقيدات بعض الملفات والقضايا المالية المعلقة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إلى جانب عدم حسم الإجراءات القانونية الخاصة بالاستئناف على العقوبة.

وبناءً على ذلك، تتجه الإدارة إلى الاعتماد على العناصر الموجودة بالقائمة الحالية، مع منح الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال الفرصة لتقييم اللاعبين والاستفادة من العناصر الشابة القادرة على تقديم الإضافة للفريق.