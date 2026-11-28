أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن اجتماع الجنوب الثاني للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية تحت مظلة تحالف مكة للدفاع يؤكد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتعزيز الجهود السياسية والدفاعية.

جاء ذلك في تغريدة له عبر منصة إكس .

وأضاف الأمير السعودي : كما يؤكد موقفنا ودورنا الموحدين في تعزيز الأمن والاستقرار.



وجددت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لـ"حلف مكة الدفاعي"، بشدة إدانتها للهجمات الحوثية التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية.. مؤكدة عزم دول الحلف على مواصلة جهودها المشتركة وتسريع وتيرتها لدعم المملكة في صون أمنها، وفقًا لأحكام الدفاع الجماعي المنصوص عليها في الاتفاقية.



جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، الذي عقدته المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا في إسلام آباد أمس الجمعة.



كما استعرضت اللجنة، تطورات الوضع الأمني الإقليمي، وأكدت مجددًا عزم الدول الثلاث على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، وجددت الدول التزامها بمبادئ اتفاقية مكة للدفاع المشترك وأهدافها، بما في ذلك الدفاع الجماعي، والتضامن المتبادل، واحترام سيادة كل طرف وسلامة أراضيه.



واستعرضت اللجنة نتائج اجتماعها الأول الذي عُقد في إسطنبول في 31 أغسطس 2026، واجتماعها الطارئ الذي عُقد بالرياض في 5 أكتوبر 2026، والتقدم المحرز في تنفيذ القرارات المتخذة خلال الاجتماعين، لا سيما ما يتعلق بإرساء الأطر المؤسسية للحلف، والتنفيذ العملي لالتزامات الدفاع الجماعي، وفقًا للتشريعات الوطنية.



وأشادت اللجنة بوتيرة التقدم المحرز نحو إنشاء الأمانة العامة في المملكة العربية السعودية وتفعيل عملها، وأكدت أهمية دورها في دعم العمل المؤسسي وتعزيز التنسيق الفعّال للحلف.



كما استعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية الجارية، واتفقت على مواصلة المشاورات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، ودعم جهود خفض التصعيد للتوترات الإقليمية، وتشجيع تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار والدبلوماسية.



وجددت اللجنة بشدة إدانتها للهجمات الحوثية الغاشمة والمتواصلة التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية في المملكة العربية السعودية، وتأكيدها على عزم الدول مواصلة جهودها المشتركة وتسريع وتيرتها لدعم المملكة في صون أمنها، وفقًا لأحكام الدفاع الجماعي المنصوص عليها في الاتفاقية.



وأكدت الدول مجددًا التزامها بتعزيز التعاون في مجالات الصناعات الدفاعية والتطوير التقني المشترك والتدريب وبناء القدرات، بما يعزز القدرات والتنسيق الجماعي لقواتها المسلحة، ويعالج المخاوف الأمنية المشتركة بما يحقق السلام والأمن في المنطقة.