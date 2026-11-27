أعربت النابغة الأزهرية القارئة نور محروس، عن سعادتها بالمشاركة في برنامج «دولة التلاوة»، بصفتها أول فتاة تحل ضيفة شرف على إحدى حلقات البرنامج، معربةً عن أمنيتها بأن يأذن القائمون على البرنامج بإطلاق نسخة خاصة من «دولة التلاوة» للسيدات والفتيات.

«سعادتي لا توصف»

وقالت نور محروس، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»: «سعادتي لا توصف بتلاوتي القرآن الكريم في هذا البرنامج المميز، أمام العلماء الأجلاء وملايين المشاهدين الذين يتابعون برنامج دولة التلاوة عبر شاشات التلفزيون».

ووجهت الشكر إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإلى لجنة التحكيم ببرنامج «دولة التلاوة»، مشيرة إلى أنهم قدموا لها الدعم النفسي من خلال كلماتهم الطيبة التي لن تنساها.

نشر تلاوة القرآن الكريم في العالم

وأعربت عن أمنيتها بأن يصل صوتها إلى جميع أنحاء العالم، لتسهم من خلاله في نشر تلاوة القرآن الكريم، تلك المعجزة الخالدة إلى يوم الدين.

كما تقدمت بالشكر إلى أسرتها، مؤكدة أن والدها وجدها وجميع أفراد أسرتها يحرصون على دعمها وتشجيعها باستمرار في رحلتها مع كتاب الله.

مراجعة جزأين من القرآن الكريم يوميًا

وأوضحت أنها تحرص على مراجعة جزأين من القرآن الكريم يوميًا، لافتة إلى أن حفظ القرآن الكريم غيّر حياتها إلى الأفضل، ومنحها شعورًا بالراحة النفسية والهدوء والسكينة، وكان سببًا رئيسيًا في انتشار مقاطع الفيديو الخاصة بها وزيادة محبة الناس لها.

وأشارت إلى حبها الشديد لتلاوات الشيخ محمد صديق المنشاوي، مؤكدة أنها تحرص على محاكاة صوته، إلى جانب قدرتها على تقليد أصوات عدد من كبار القراء، من بينهم الشيخ نصر الدين طوبار.

وعن طموحاتها المستقبلية، أوضحت نور محروس أنها تتمنى الالتحاق بكلية القرآن الكريم عقب الانتهاء من المرحلة الثانوية الأزهرية، لمواصلة التعلم والتعمق في تدبر معاني كتاب الله، وإتقان حفظه بمختلف القراءات.