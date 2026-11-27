افتتح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بالتعاون مع المراكز الثقافية التابعة للوزارة، عددًا من منافذ بيع إصداراته؛ في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بتيسير إتاحة إصدارات المجلس العلمية والثقافية، وتوسيع نطاق توزيعها بمختلف محافظات الجمهورية، بما يتيح للقراء والباحثين والأئمة وطلاب العلم الحصول على مؤلفاته وموسوعاته بسهولة ويسر، دون الحاجة إلى السفر إلى القاهرة.

الأعلى للشئون الإسلامية يوسع منافذ إصداراته بالمحافظات

وشملت المرحلة الأولى من خطة الانتشار تجهيز منافذ في ست عشرة محافظة، هي: الجيزة، والقليوبية، والبحيرة، والدقهلية، والمنوفية، والشرقية، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، وبورسعيد، والبحر الأحمر، وبني سويف، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، إلى جانب المنافذ الأربعة القائمة بالقاهرة والإسكندرية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لنشر إصداراته المتنوعة، وإيصال إنتاجه العلمي والفكري إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وتوسيع قاعدة المستفيدين من مؤلفاته وموسوعاته، دعمًا للحركة العلمية والثقافية، وإسهامًا في نشر الفكر الوسطي المستنير.

ومن المقرر استكمال تجهيز وافتتاح منافذ أخرى ببقية محافظات الجمهورية تباعًا خلال الأسبوع القادم، وفق خطة تستهدف تحقيق الانتشار الجغرافي لإصدارات المجلس، وتيسير وصولها إلى المهتمين بالعلم والمعرفة في مختلف المحافظات.