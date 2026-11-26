اختتم المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الخميس، فعاليات برنامج «يوم مع الأسرة»، الذي استضافه مسجد مصر الكبير بالعاصمة الجديدة على مدار ثلاثة أيام، خلال الفترة من 24 إلى 26 من نوفمبر 2026م، برعاية الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس، في إطار جهود وزارة الأوقاف والمجلس لتعزيز الوعي الديني والثقافي لدى الأطفال، وتنمية مهاراتهم، وتقديم أنشطة تجمع بين المعرفة والمتعة والإبداع.

وتخللت الفعاليات دقيقة حداد على أرواح الشهداء، والدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، كما نقل القائمون على البرنامج تعازي الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، إلى أسر الشهداء، سائلين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

واستهلت فعاليات اليوم الختامي بترحيب الدكتورة هدى حميد - مسئول ملف الطفل بالوزارة ومدير عام التحرير والنشر بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية - بالأسر والأطفال المشاركين، والتعريف بالبرنامج وأهدافه وما يتضمنه من فعاليات وأنشطة متنوعة تستهدف تنمية وعي الأطفال وإثراء معارفهم في أجواء تجمع بين التعلم والترفيه.

جولة تعريفية بالمسجد ودار القرآن

وقدم اللواء ماهر السيد إمام - المدير الإداري لمسجد مصر، تعريفًا بالمسجد ومعالمه ومكوناته، واصطحب الأسر في جولة تعريفية بالمسجد ودار القرآن الكريم؛ للتعرف على ما يضمه من صروح دينية وثقافية، وما تتميز به دار القرآن الكريم من طابع معماري وقرآني فريد.

وشهدت الفعاليات ندوة تثقيفية بعنوان «الإنترنت والأطفال بين الإتاحة والمنع»، قدمتها الدكتورة شوق النكلاوي - الأستاذ المساعد ومدرس أدب الطفل بكلية الطفولة المبكرة بجامعة مطروح، تناولت خلالها أهمية الاستخدام الواعي والمتوازن للإنترنت، وسبل تنظيم أوقات الأطفال بين التصفح الرقمي والمذاكرة وأداء الواجبات المدرسية واللعب، إلى جانب استعراض أساليب حمايتهم من مخاطره، وتوظيف إمكاناته في التعلم واكتساب المعرفة وتنمية المهارات.

وتضمنت الفعاليات ورشًا فنية وإبداعية قدمها عدد من الفنانين المتخصصين، أتاحت للأطفال فرصة التعبير عن مواهبهم وإطلاق خيالهم وتنمية قدراتهم الفنية، كما شهدت مسابقات تنافسية وأسئلة تفاعلية بمشاركة واسعة من الأطفال، أعقبها توزيع الجوائز والهدايا التشجيعية على الفائزين والمشاركين.

كما خصص البرنامج ركنًا لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إلى جانب إهداء مجلات الأطفال إلى المشاركين؛ تشجيعًا لهم على القراءة والاطلاع، وإثراءً لمعارفهم من خلال المطبوعات الثقافية والتربوية الموجهة إليهم.

وأعرب الأطفال المشاركون عن سعادتهم بما تضمنه البرنامج من أنشطة متنوعة وتجارب ثرية، مؤكدين استفادتهم من الندوات والجولات والورش الفنية والمسابقات، وموجهين الشكر إلى القائمين على تنظيم البرنامج لما لمسوه من اهتمام ورعاية وحرص على تقديم تجربة تجمع بين التعلم والترفيه.

ويأتي البرنامج في إطار حرص وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية على تعزيز التواصل مع الأسرة المصرية، وتقديم محتوى تربوي وثقافي هادف للأطفال، في أجواء تفاعلية تسهم في بناء الوعي وتنمية المواهب وترسيخ القيم الإيجابية.