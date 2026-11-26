نجحت جمعية الأورمان في تركيب 2511 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بمختلف قرى ومراكز محافظة الأقصر، وذلك في إطار جهود دعم الفئات غير القادرة وتحسين مستوى معيشتها، بالتنسيق والإشراف مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكد محمد جمعة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن توفير الخدمات الأساسية للمواطنين الأكثر احتياجا يأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، التي تضع تحسين جودة حياة المواطن في مقدمة أولوياتها، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة والوصول إلى الفئات المستحقة.

ومن جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الجمعية تواصل تنفيذ برامجها ومبادراتها الإنسانية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على توفير احتياجاتها الأساسية بما يسهم في تحسين ظروفها المعيشية، مؤكدا أن توصيل مياه الشرب النقية للمنازل يمثل خطوة مهمة نحو توفير بيئة صحية وآمنة للأسر وأطفالها، والحد من المخاطر الصحية المرتبطة بنقص الخدمات الأساسية.

وأضاف أن جهود الجمعية تستهدف مساندة الأسر الأكثر احتياجا وتحسين مستوى معيشتها، من خلال برامج متكاملة لا تقتصر على المساعدات المباشرة، بل تمتد إلى دعم سبل التمكين الاقتصادي وتعزيز قدرة الأسر على مواجهة ظروف الحياة.

وتواصل جمعية الأورمان تنفيذ العديد من الأنشطة الإنسانية بمحافظة الأقصر، من بينها تسقيف المنازل، وتوزيع المساعدات العينية، ودعم المشروعات الصغيرة، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية وإجراء الجراحات وتوفير العلاج بالمجان، في إطار جهودها للوصول إلى الفئات الأكثر احتياجا وتخفيف الأعباء عن كاهلها.