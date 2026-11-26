استقبلت مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، وفداً رفيع المستوى من المجلس العربي للاختصاصات الصحية «البورد العربي»، وذلك في إطار جولة ميدانية تهدف إلى متابعة منظومة العمل الطبي والاطلاع على أحدث التجهيزات والبروتوكولات العلاجية المطبقة داخل المستشفى.

وشملت الزيارة جولة تفقدية موسعة داخل مختلف الأقسام الداخلية بالمستشفى، حيث اطلع الوفد على آليات العمل في أقسام العلاج الكيماوي، والعلاج الإشعاعي، وغرف الإقامة الداخلية، بالإضافة إلى المعامل وبنك الدم.

واستمع أعضاء الوفد إلى شرح مفصل من القيادات الطبية والتنفيذية بالمستشفى حول خطط التطوير المستمرة، وكيفية تقديم خدمات طبية متكاملة تضاهي المعايير العالمية بالمجان تماماً لمرضى السرطان في محافظات الصعيد.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن بالغ إعجابهم بما شاهدوه من طفرة طبية وإنشائية داخل مستشفى «شفاء الأورمان»، مشيدين بالكفاءة العالية للكوادر الطبية والتمريضية، وبالدور المجتمعي والإنساني الرائد الذي تقوم به المستشفى في تخفيف العبء عن كاهل مرضى الأورام بجنوب الصعيد.

كما أكد أعضاء وفد المجلس العربي للاختصاصات الصحية، أن مستشفى «شفاء الأورمان» يمثل نموذجاً مشرفاً للعمل الأهلي والمؤسسي في المنطقة العربية، مثمنين مستوى الرعاية الصحية المتكاملة والخدمات المجانية التي يقدمها وفق أحدث المعايير العالمية.

ومن جهته، أوضح الأستاذ «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن زيارة وفد «البورد العربي» وتفقده للأقسام الداخلية والمرضى يمثلان حافزاً قوياً ودافعاً إضافياً لمواصلة مسيرة التطوير المستمر والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة داخل المستشفى.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إلى أن المستشفى يفتح أبوابه دائماً للتعاون مع كافة الهيئات والمؤسسات الطبية العربية والدولية لتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الطبية بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية الصحية المقدمة لمرضى الأورام في جنوب الصعيد.