أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 888 لسنة 2026، بتاريخ 16 يونيو 2026، باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (9ب)، بمساحة 2.5 فدان، بما يعادل 10,500 متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (30) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، والمخصصة للسيدة أميرة لبيب أبو ستيت، لإقامة نشاط سكني، وذلك بمقابل عيني يتمثل في التنازل عن 50% من مساحة الأرض.

وجاء نص القرار كالتالي:

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 888 لسنة 2026

باعتماد تخطيط والتقسيم للمشروع لقطعة الأرض رقم (9ب) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (30) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ أميرة لبيب أبو ستيت لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪)



وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قـرار وزارى رقم 888 لسنة 2026 بتاريخ 16/6/2026 باعتماد تخطيط والتقسيم للمشروع لقطعة الأرض رقم (9ب) بمساحة 2٫5 فدان بما يعادل 10500م2 الواقعة بالحوض رقم (30) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة للسيدة/ أميرة لبيب أبو ستيت لإقامة نشاط سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50٪) وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مهندسة/ راندة المنشاوى.