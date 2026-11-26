رفع بنك كوريا الجنوبية المركزي سعر الفائدة القياسي يوم الخميس، مستأنفاً بذلك دورة التشديد النقدي، كما رفع توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2027 لتصل إلى أسرع وتيرة لها منذ ست سنوات، وذلك في ظل طفرة في الصادرات مدفوعة بقطاع الرقائق الإلكترونية واستمرار الضغوط التضخمية.



وتأتي هذه الخطوة لتضع بنك كوريا المركزي في مسارٍ موازٍ لبنوك مركزية في اقتصادات ناشئة أخرى، تواجه هي أيضاً ضغوطاً مستمرة تتعلق بأسعار السلع الأساسية وسلاسل التوريد، وهي ضغوط مرتبطة بالصراع الدائر في الشرق الأوسط.



وقد صوّت أعضاء لجنة السياسة النقدية السبعة لصالح رفع سعر إعادة الشراء لأجل 7 أيام بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3.25%، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2024. وجاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات 32 من أصل 34 محللاً استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم.



كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 3.9% بدلاً من 3.3%، وعدّل توقعاته للعام المقبل -التي كانت تشير في أغسطس إلى 2.9%- لتصبح 4.1%، وهي أسرع وتيرة نمو منذ عام 2021.