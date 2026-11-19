أبقى البنك المركزي في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 7.25%، مؤكدا أن السياسة النقدية لاتزال تتسم بالقدر الكافي من التشدد، عقب زيادتين لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وجاء القرار بفارق ضئيل في تصويت لجنة السياسة النقدية، إذ أيد 4 أعضاء الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بينما فضل 3 أعضاء رفعها بمقدار 25 نقطة أساس، فيما كانت الغالبية العظمى من الاقتصاديين الذين استطلعت آراؤهم قد توقعت تثبيت الفائدة.

وقال محافظ البنك المركزي ليسيتجا كجانياجو، خلال مؤتمر صحفي اليوم، إن البنك قرر تعليق رفع أسعار الفائدة في الوقت الراهن، في ظل اتباع سياسة نقدية تنطوي على قدر معتدل من التشدد، مشددا على أن البنك يراقب المخاطر ولن يتردد في رفع الفائدة إذا اقتضت الضرورة إعادة التضخم إلى مستهدفه.

وارتفع معدل التضخم في جنوب أفريقيا إلى 5.2% على أساس سنوي خلال الشهر الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ نحو عامين ونصف العام.

ويستهدف البنك المركزي في جنوب أفريقيا إبقاء معدل التضخم عند 3%، إلا أنه ظل أعلى من هذا المستوى خلال معظم فترات العام الجاري، نتيجة الارتفاع الحاد في تكاليف الوقود المرتبطة بالحرب مع إيران.