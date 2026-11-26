ينظِّم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الأحد المقبل، فعاليَّات الأسبوع الثامن والعشرين للدعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده الأمانة المساعدة للجنة العُليا لشئون الدعوة بالتعاون مع الأمانة المساعدة للدعوة والإعلام الديني في جامعة بني سويف الأهليَّة، تحت عنوان: (الكلمة وأثرها في عصر المنصَّات الرَّقْميَّة)، وذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف الشيخ أيمن عبد الغنيّ، وكيل الأزهر، والدكتور محمد الجندي، الأمين العام للمجمع.

وأكَّد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ الكلمة أمانة ومسئوليَّة، وأنَّ أثرها يمتدُّ إلى تشكيل وعي الأفراد وتوجيه سلوك المجتمعات، موضِّحًا أنَّ الإسلام وضع للكلمة ضوابطَ أخلاقيَّةً تحكم استخدامها، ودعا إلى تحرِّي الصدق والتثبُّت من الأخبار قبل تداولها، والابتعاد عن كلِّ ما من شأنه إثارة الفتن أو الإساءة إلى الآخرين.

تطور وسائل الاتصال

وأشار الدكتور الجندي إلى أنَّ التطوُّر المتسارع في وسائل الاتصال والمنصَّات الرَّقْميَّة جعل الكلمة أكثر انتشارًا وتأثيرًا، وألقى على مستخدميها مسئوليَّةً مضاعفةً في التعامل مع ما يُنشر ويُتداول، لافتًا إلى أنَّ ترويج الشائعات والمعلومات غير الموثَّقة قد يُحدث أضرارًا بالغة بالأفراد والمجتمعات، وأنَّ الوعي بهذه الأخطار يبدأ من التثبُّت والتحقُّق، وعدم الانسياق وراء ما تفرضه سرعة النشر والتفاعل.

كما لفت فضيلته إلى أهميَّة ترسيخ ثقافة الاستخدام الرشيد لمنصَّات التواصل الاجتماعي، وحماية الخصوصيَّة، وصيانة حُرُمات الآخرين، وعدم الانشغال المفرط بالشاشات على حساب الوقت والواجبات الأُسْريَّة والاجتماعيَّة، مؤكِّدًا أنَّ المسلم مطالَبٌ بأن يجعل من حضوره في الفضاء الرَّقْمي مجالًا لنشر الخير والمعرفة والكلمة الطيِّبة، وأن يستحضر مسئوليَّته عن كلِّ ما يكتبه أو يُعيد نَشْرَه.

من جانبه، بيَّن الدكتور حسن يحيى، الأمين العام المساعد للجنة العُليا لشئون الدعوة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ اختيار موضوع الأسبوع الدعوي يأتي انطلاقًا من أهميَّة توعية الشباب بمسئوليَّة الكلمة في ظلِّ الانتشار الواسع لمنصَّات التواصل الاجتماعي، وما تُتيحه من فرص للتواصل وتبادل المعرفة، وما قد يصاحبها من أخطار تتعلَّق بالشائعات، وانتهاك الخصوصيَّة، وسوء استخدام المحتوى الرَّقْمي، مشيرًا إلى أنَّ دِيننا الحنيف يُرسِّخ منظومةً مِنَ القِيَم والآداب التي تضبط عَلاقة الإنسان بالكلمة، وتوجِّه استخدامها نحو الإصلاح والبناء.

وأوضح الدكتور يحيى أنَّ فعاليَّات الأسبوع تستهدف تقديم رؤية إسلاميَّة واعية للتعامل مع قضايا العصر الرَّقْمي، ومساعدة الشباب على التمييز بين المحتوى النافع والضار، والتعامل المسئول مع الأخبار والمعلومات، وإدراك خطورة نشر ما يَمَسُّ خصوصيَّة الآخرين أو ينتهك حرماتهم؛ بما يُسهم في بناء وعي يحفظ القِيَم ويصون المجتمع.

ومِنَ المقرَّر أن تُفتتح فعاليَّات الأسبوع الدعوي بندوة تحت عنوان: (أمانة الكلمة وخطورتها)، يحاضر فيها الدكتور محمود الهوَّاري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني بمجمع البحوث الإسلاميَّة، والشيخ رضا عبد الحليم، فيما تتواصل الفعاليَّات على مدار الأسبوع، بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف، من خلال عدد من الندوات والمحاضرات التي تتناول عددًا من القضايا المرتبطة بأخلاقيَّات الكلمة ومسئوليَّة استخدامها في الفضاء الرَّقْمي؛ ومن أبرزها: (الرؤية الإسلاميَّة في التعامل مع الشائعات والأخبار)، و(الاستخدام الأمثل لمنصَّات التواصل الاجتماعي)، و(إدمان الشاشات وإدارة الوقت.. رؤية شرعيَّة)، و(حرمة كَشْف العورات وإفشاء الأسرار على منصَّات التواصل الاجتماعي).