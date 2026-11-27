واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ برنامجها العلمي والتثقيفي عقب صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى؛ حيث نظمت عددًا من الندوات العلمية بمحافظات القاهرة والجيزة والدقهلية وأسيوط، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لمناقشة موضوع «التكاتف والمواساة وقت الشدائد، والتضامن وقت الأزمات».

وجاء ذلك ضمن جهود الوزارة لنشر الفكر المستنير، وتعزيز الوعي بمقومات التماسك المجتمعي، وترسيخ قيم التكافل والتراحم والتعاون، وإبراز مسئولية الفرد والمجتمع في مساندة المتضررين ومواجهة التحديات والأزمات بروح من التضامن والتكامل.

الأوقاف تواصل عقد الندوات العلمية عقب صلاة الجمعة

وأوضح المشاركون أن التكاتف والتراحم من القيم الأصيلة التي يقوم عليها المجتمع المتماسك، وأن الأزمات تكشف حقيقة الروابط الإنسانية والاجتماعية، وتستدعي إعلاء معاني الأخوة والتكافل، وتقديم المصلحة العامة، ومد يد العون إلى المحتاجين والمتضررين؛ فمواجهة الشدائد لا تقع على عاتق فرد أو مؤسسة بعينها، وإنما هي مسئولية مشتركة تتكامل فيها أدوار الأسرة والمؤسسات الدينية والتعليمية والمجتمعية، بما يعزز قدرة المجتمع على تجاوز المحن، ويحفظ أمنه واستقراره.

ففي مديرية أوقاف القاهرة، أكد الدكتور محمد جمال الصيرفي، استشاري الموارد البشرية وعضو المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام وزارة الموارد المائية والري، والمحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، خلال محاضرته بمسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن التكاتف المجتمعي يبدأ من ترسيخ مشاعر التعاطف والتفهم بين أفراد المجتمع، والحرص على مساندة الآخرين في أوقات الشدة، مشيرًا إلى أن الاحتواء النفسي والتواصل الإنساني وتقديم الدعم المعنوي للمتضررين من أهم صور التراحم التي تخفف آثار الأزمات، وتعزز الشعور بالأمان والانتماء، وتحول دون تفكك الروابط الأسرية والمجتمعية.

كما تناول الدكتور عادل عبد الهادي، استشاري الصحة النفسية، والمدرب المعتمد من المجلس الأعلى للجامعات، والمحاضر بمركز تدريب ديوان عام محافظة القاهرة، خلال محاضرته بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها، أهمية تعزيز ثقافة المسئولية المشتركة والتعاون في مواجهة الأزمات، موضحًا أن مساندة الآخرين، وترشيد استهلاك الموارد، وعدم الإسراف أو احتكار السلع، والمحافظة على الممتلكات العامة، من السلوكيات التي تعبر عن الوعي الحقيقي بمقتضيات التضامن المجتمعي، مشيرًا إلى أن تجاوز الأزمات يتطلب تغليب روح التعاون والإيثار على المصالح الفردية الضيقة.

وأوضح الدكتور محمود إسماعيل، مدرب ومحاضر معتمد بمركز تدريب وزارة التنمية المحلية والبيئة، خلال محاضرته بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، أهمية التعاون والتكامل في مواجهة الأزمات المستجدة، ولا سيما ما يرتبط منها بالمخاطر الرقمية والتحديات التكنولوجية، مؤكدًا أن نشر الوعي وتبادل المعلومات الصحيحة، والتحذير من الشائعات والمعلومات المضللة، ومساندة الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، مسئولية مجتمعية تتطلب تضافر الجهود، مشددًا على أن الوعي الجماعي والتعاون بين المؤسسات والأفراد يمثلان خط دفاع أساسيًّا في حماية المجتمع وقت الأزمات.

وأكد الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية وخبير الذكاء الاصطناعي، خلال محاضرته بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، أن التكاتف والتعاون يمثلان ضرورة ملحة في مواجهة الأزمات وتجاوز آثارها، وأن تضافر جهود الأفراد والمؤسسات، وتبادل الخبرات والمعلومات، وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفردية، من أهم مقومات التعامل الواعي مع التحديات، مشيرًا إلى أن نشر الوعي، ومواجهة الشائعات والمعلومات المغلوطة، والاعتماد على المصادر الموثوقة، تمثل مسئولية مجتمعية تسهم في حماية استقرار المجتمع وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات، مؤكدًا أن قوة المجتمع تكمن في تماسك أبنائه وتعاونهم وتراحمهم وقت الشدائد.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أكد الشيخ عبد السميع محمد أمين، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، خلال محاضرته بمسجد خاتم المرسلين، مكانة التراحم والتكافل في الإسلام، مبينًا أن الشريعة الإسلامية جعلت التعاون على البر والتقوى أساسًا للعلاقات بين الناس، ودعت إلى تفريج الكرب، وإغاثة الملهوف، وإعانة المحتاج، والوقوف إلى جانب الضعفاء، مؤكدًا أن المسلم الحق لا ينفصل عن آلام مجتمعه، بل يسعى إلى نفع الآخرين، ويشارك في تخفيف معاناتهم، ويجعل من الرحمة سلوكًا عمليًّا يتجلى في أوقات الشدة.

وأوضح الشيخ عبد الرحمن محمود محمد، إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، خلال محاضرته بمسجد مصطفى محمود بالمهندسين، أن الأسرة تمثل النواة الأولى لغرس قيم التعاون والتراحم في نفوس الأبناء، من خلال القدوة الحسنة، وتعويدهم على المشاركة والإيثار واحترام احتياجات الآخرين، مؤكدًا أن التربية على المسئولية الاجتماعية تسهم في إعداد أجيال تدرك أن قوة المجتمع تكمن في تماسك أبنائه، وأن الوقوف إلى جانب الآخرين وقت الأزمات واجب أخلاقي وإنساني وديني، لا تحكمه المصلحة أو المنفعة.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، استعرض الدكتور علي محمود البطة، أستاذ مساعد ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين والدعوة بالمنصورة بجامعة الأزهر الشريف، خلال محاضرته بمسجد النصر، التأصيل الإسلامي لقيم التكافل والتعاون والتراحم، مؤكدًا أن الإسلام أرسى منظومة متكاملة من القيم التي تحفظ للمجتمع تماسكه، وتدعو إلى التعاون على البر والتقوى، والتنافس في فعل الخيرات، وإغاثة المحتاجين، وتفريج كروب المكروبين، موضحًا أن الإيمان لا ينفصل عن المسئولية تجاه المجتمع، وأن ترجمة القيم الدينية إلى مواقف عملية تمثل ضرورة لمواجهة الأزمات وصون كرامة الإنسان.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، تناول الأستاذ الدكتور حمد الله أحمد كيلاني إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة أسيوط، خلال محاضرته بمسجد ناصر، الأبعاد الاجتماعية للتضامن والتكافل وقت الأزمات، موضحًا أن تماسك المجتمع يرتبط بقدرته على تعبئة موارده وإمكاناته، وتنسيق جهود مؤسساته، وتوفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المبادرات المجتمعية والعمل التطوعي والتعاون المؤسسي تمثل أدوات فاعلة في الحد من الآثار الاجتماعية والاقتصادية للأزمات، وتعزيز قدرة المجتمع على التعافي واستعادة الاستقرار.

وفي ختام الندوات، شدد المشاركون على أن التكاتف والتراحم والتعاون ليست مجرد قيم أخلاقية أو شعارات ترفع وقت الشدائد، بل مسئوليات عملية تقتضي المبادرة إلى مساعدة المحتاج، ومساندة المتضرر، وتقديم العون دون تمييز، ونبذ الأنانية والشائعات والسلوكيات السلبية، وتعزيز الثقة والتعاون بين أفراد المجتمع ومؤسساته؛ مؤكدين أن قوة المجتمعات الحقيقية تظهر في تماسك أبنائها وقت المحن، وأن التضامن والتكافل يمثلان ركيزة أساسية لتجاوز الأزمات، وصيانة مقدرات الوطن، وترسيخ أمنه واستقراره.