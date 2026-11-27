أدَّت مساجد مديرية أوقاف الإسكندرية صلاة الغائب على ضحايا الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق بالطريق الدائري، تعبيرًا عن التضامن والتراحم، ومواساةً لأسر الضحايا في مصابهم الأليم.

ترسيخ قيم الرحمة والتكافل الإنساني

وتأتي إقامة صلاة الغائب تأكيدًا لرسالة المسجد في ترسيخ قيم الرحمة والتكافل الإنساني، وتعزيز روح التضامن بين أبناء الوطن، والدعاء لمن رحلوا إلى الله تعالى بالرحمة والمغفرة.

وابتهل المصلون إلى الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، وأن يتقبلهم في الشهداء، وأن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يجبر قلوبهم ويعظم أجرهم، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء ومكروه.

يأتي هذا برعاية كريمة من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبتوجيهاته، وتحت إشراف الدكتور عبد الرحمن نصر نصار، مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.