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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير خارجية باكستان: إسلام آباد تستضيف قمة تحالف مكة الشهر الجاري

وزير خارجية باكستان
وزير خارجية باكستان
أ ش أ

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، اليوم "الإثنين"، أن بلاده ستستضيف الاجتماع المقبل للجنة العليا لتحالف مكة الدفاعي، مرجحاً انعقاده في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وأوضح دار - خلال مؤتمر صحفي أعقب اجتماعاً وزارياً لمنظمة التعاون الاقتصادي، في العاصمة إسلام آباد - أن لجنته العليا، المعروفة باسم اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، ستعقد اجتماعاً في إسلام آباد، على الأرجح في نهاية الشهر الجاري.

وأوضح دار، في حديثه عن تطورات التحالف، قائلا :" عرضنا خلال اجتماعنا التأسيسي أن يُعقد اجتماعنا الرسمي المقبل في إسلام آباد، وقد وافق الجميع على ذلك "، مشيراً إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً طارئاً في الرياض الشهر الماضي، على خلفية الهجمات الحوثية على السعودية.

وتضم اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية وزراء الخارجية والدفاع في الدول الثلاث، إلى جانب كبار المسئولين العسكريين فيها.

ورداً على سؤال بشأن إمكانية إنشاء منظومة أمنية جديدة للمنطقة، قال دار: "بكل صراحة، لقد شهدت مناطق مختلفة -بما في ذلك منطقتنا هذه- مراراً وتكراراً أن السبيل الأمثل لتحقيق الأمن الإقليمي يكمن في وجود نوع من الهيكل الأمني ​​المحلي أو الداخلي".

وأضاف: "بعبارة أخرى، ينبغي أن تمتلك هذه المنطقة هيكلها الأمني ​​الخاص بها، وربما تكون هذه هي البداية".

وشدد وزير الخارجية الباكستاني على أن الاتفاق لا يتعارض مع المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تكفل حق الدفاع الفردي والجماعي.

وأوضح نائب رئيس الوزراء أن التحالف يمر حالياً بمرحلة انتقالية لتأسيس بنيته المؤسسية، اتُّخذت خلالها قرارات عدة، من بينها ما يتعلق بمكتب الأمين العام والأمانة العامة الدائمة في الرياض.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجنة عمل تضم ممثلاً واحداً عن كل من وزارات الخارجية والدفاع والمؤسسات العسكرية في الدول الثلاث .

وقال دار إن اللجنة باشرت عملها وعقدت عدة اجتماعات، مضيفاً: "نأمل أن يُعقد اجتماعها الأخير خلال نوفمبر، لوضع التفاصيل النهائية المتعلقة بإجراءات التشغيل القياسية وغيرها من المسائل الفنية".

وأعرب عن أمله في أن يعود التحالف بالنفع، على دول أخرى إلى جانب أعضائه الثلاثة، قائلاً: "سيكون باب العضوية الجديدة مفتوحاً بعد استكمال تأسيس التحالف خلال نحو عام"، موضحاً أن طلبات الانضمام المقدمة من الدول التي توافق على مبادئ التحالف ستخضع للنظر.

وزير الخارجية الباكستاني نائب رئيس الوزراء الاجتماع

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