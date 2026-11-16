أحمد موسى: مصر تعمل على جذب الاستثمارات ولن تتخلى عن ملكيتها للأراضي

شن الإعلامي أحمد موسى هجوما على مروجي الشائعات بشأن بيع الدولة المصرية لأصولها وأراضيها، مؤكدا أن ما تقوم به مصر هو استثمار للأراضي بنظام حق الانتفاع لفترات محددة، دون التخلي عن ملكيتها، مشددا على أن الدولة لا تبيع أصولها أو ممتلكاتها.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي عندما تستثمر تتعرض لاتهامات ببيع أراضيها، موضحا: «هشام طلعت مصطفى حصل على 12 مليون متر في السعودية و10 ملايين متر في العراق لإقامة قرى سياحية جديدة، ولم يتحدث أحد عن البيع».

وأضاف: «إحنا بنستثمر، مفيش بيع يا مجانين، الأرض ملكية الدولة، ولم تتخلى عن ملكيتها، هي بتستثمر وبتمنح حق الانتفاع بها لفترة معينة، 5 سنوات مثلا، وفي الآخر الأرض ملك للدولة، وفي النهاية تجد عناصر تقول: بعتوا البلد، يا سيدي لو أنت مش فاهم اسأل، لأنه لم يحدث من قبل، كل ده استثمار، ومستثمر بيجيلك وفلوس بتجيلك، وإحنا الدولة رقم 1 الجاذبة للاستثمار في المنطقة».

وأوضح: «طرح الصكوك السيادية أداة من أدوات التمويل، وفيه ناس كده ببغاوات بيرددوا الكلام، يا سيدي مصر لا تبيع أصولها ولا ممتلكاتها، مصر تستثمر الأرض لعدة سنوات، وهناك من يلون الأخبار ويروج للشائعات».

وتابع: «مصر تعمل على استغلال الأراضي بحق الانتفاع، والاستثمارات توفر فرص العمل للمصريين، ومصر تقوم بعملية تنمية في كل المحافظات. العالم بيشاور عليك النهارده بأمنك وأمانك ووضعك وأهميتك، لكن فيه آخرين مش بيشوفوا أو شايفين من ضهرهم، والناس حتى وهي بتتكلم بتتكلم بحاجات لا تعقل».

واستطرد: «الفريق أول عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا في 2012، وكان مرسي في الحكم، بأن سيناء لا تملك إلا للمصريين.. كانوا ساعتها عايزين يجيبوا الفلسطينيين، تيجوا دلوقتي تقولوا بيبيع؟ إحنا مبنبيعش، وحاجاتنا موجودة».