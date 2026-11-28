زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على كلا من أحمد سفيان محمد علي أبو حصيرة، ومعاذ يوسف علي صبح، قائد خلية مدفعية في الجناح العسكري لحركة حماس في منطقة مدينة غزة.

ووفق البيان الصادر عن جيش الاحتلال ؛ فقد كان الاثنان يعملان حارسي أمن في عيادة تابعة لمنظمة أطباء بلا حدود .

ومن جانبها ؛ قالت منظمة "أطباء بلا حدود": نشعر ببالغ الحزن والغضب إزاء مقتل اثنين من زملائنا جراء غارة إسرائيلية استهدفت إحدى عيادات منظمة أطباء بلا حدود في غزة الليلة.

وأكدت منظمة “أطباء بلا حدود” أن ماحدث يُعد استهدافا مباشرا للمنظمة ليرتفع بذلك عدد زملائنا الذين قتلوا في غزة إلى 17 زميلا.