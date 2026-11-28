لم يكن الخلاف على فتح مسقى مائي داخل قطعة أرض زراعية مجرد خلاف عابر، بعدما تحول إلى مشاجرة بين طرفين بدائرة مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، أسفرت عن إصابة 7 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة.

في واقعة استدعت تدخل الأجهزة الأمنية لاحتواء الموقف وضبط المتورطين، وإنهاء الاشتباكات التي اندلعت بسبب النزاع على المسقى المائي.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى نشوب خلافات بين طرفين من أبناء دائرة مركز المنشأة، بسبب النزاع حول فتح مسقى مائي بقطعة أرض زراعية بذات الناحية، ومع تصاعد الخلاف بينهما تطور الأمر إلى مشاجرة، أسفرت عن إصابة جميع أفراد الطرفين، وسط حالة من التوتر التي استدعت تدخل الأجهزة الأمنية للتعامل مع الواقعة.

وتلقى اللواء أشرف عبدالمالك، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع مشاجرة ووجود مصابين بدائرة مركز المنشأة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبدأت في فحص ملابسات الواقعة والوقوف على أسباب المشاجرة والأطراف المشاركين فيها.

وكشفت التحريات والفحص أن المشاجرة وقعت بين طرفين، ضم الطرف الأول 4 أشخاص، فيما ضم الطرف الثاني 3 أشخاص، وتبين أن الخلافات بينهما نشبت بسبب فتح مسقى مائي بقطعة أرض زراعية، قبل أن تتطور إلى اشتباك أسفر عن إصابات بين الطرفين.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة 7 أشخاص بجروح قطعية بفروة الرأس وكدمات متفرقة، من بينها كدمات بالذراع الأيمن، حيث جرى نقل المصابين لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحركت الأجهزة الأمنية لاحتواء الموقف ومنع تجدد الاشتباكات بين الطرفين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق المختصة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الأمن والاستقرار والتعامل مع الوقائع التي تهدد سلامة المواطنين.