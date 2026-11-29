استقرت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، مع توقف بورصة المعادن العالمية عن العمل بمناسبة عُطلتها الأسبوعية.

وجاء ذلك بعد أن ارتفع المعدن الأصفر بنحو 2.3% في ختام تعاملات أول أمس الجمعة، قبل دخول الأسواق العالمية في إجازتها الأسبوعية.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في الإمارات

سجل الجرام من الذهب عيار 24، الأعلى نقاءً، سعر بيع بلغ 440.25 درهم إماراتي في تعاملات اليوم. وبلغ سعر التولة عيار 24 نحو 5,135 درهما.

سعر الذهب عيار 22 اليوم في الإمارات

بلغ سعر بيع الجرام من الذهب عيار 22، وهو الأكثر رواجاً في المشغولات والحلي، 407.75 درهم. وسجّلت التولة عيار 22 نحو 4,756 درهما.

سعر الذهب عيار 21 اليوم في الإمارات

استقر الجرام من الذهب عيار 21 عند 391 درهما، وهو العيار الأكثر تداولاً بين المتعاملين من الجاليات العربية.

سعر الذهب عيار 18 اليوم في الإمارات

سجل الجرام من الذهب عيار 18 سعر بيع بلغ 335 درهما، وهو العيار المفضل في المجوهرات العصرية المرصعة بالأحجار.

سعر الجنيه الذهب اليوم في الإمارات

وصل سعر الجنيه الذهب إلى 3128 درهما، وهو من أبرز أوعية الادخار الصغيرة لدى الأفراد.

سعر أونصة الذهب اليوم بالدرهم والدولار

بلغ سعر الأونصة بالدرهم الإماراتي 13693 درهما، بينما سجلت الأونصة بالدولار 3654.51 دولار.

لماذا يهم ارتفاع الجمعة الماضية المتعاملين؟

يأتي استقرار الأسعار اليوم عقب مكاسب بنحو 2.3% سجلها المعدن النفيس أمس الجمعة، وهي نسبة كبيرة بمقاييس التحرك اليومي للذهب. ومع إغلاق بورصة المعادن العالمية يومي السبت والأحد، لا يُتوقع تسجيل تحركات جوهرية في السعر العالمي قبل استئناف التداول غدا الإثنين ، وتبقى الأسعار المحلية مرتبطة بآخر إغلاق عالمي.