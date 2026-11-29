كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، وموقف إدارة القلعة الحمراء من إمكانية عودة السويسري مارسيل كولر لتولي المسؤولية الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

شوبير يكشف موقف الأهلي من عودة كولر لتدريب الفريق

وقال شوبير، خلال تصريحاته ببرنامج «الناظر» المذاع عبر قناة «المحور»، إن هناك موافقة من جانب معظم أعضاء مجلس إدارة الأهلي على عودة كولر، باستثناء محمود الخطيب وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، الذين لم يحسموا موقفهم النهائي من هذا الملف حتى الآن.

وأوضح أن المدرب السويسري يرحب بفكرة العودة إلى قيادة الأهلي، مشيرًا إلى أن سامي قمصان المدرب المؤقت الحالي خلفا لحسين عموتة مرشح لتولي منصب المدرب العام حال التوصل إلى اتفاق مع كولر بشأن العودة.

وأضاف “شوبير” أن الأهلي لم يفتح خطوط اتصال مع أي مدرب أجنبي آخر بخلاف مارسيل كولر، مؤكدًا أن إدارة النادي لا ترغب في التسرع بحسم هوية المدير الفني الجديد، وتفضل التعامل مع الملف بحذر خلال الفترة المقبلة.

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى أن سامي قمصان قد يستمر في قيادة الفريق حال تحسن الأداء والنتائج خلال المباريات المقبلة.