أعلنت منظمة المصارعة العالمية الترفيهية WWE وفاة نجم المصارعة الأسترالي برونسون ريد، الذي اشتهر داخل الحلبة باسم Bronson Reed، عن عمر 38 عامًا، في خبر صادم لمحبي المصارعة حول العالم، بعدما أكدت المنظمة رحيله إثر مضاعفات طبية، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الحالة التي أدت إلى وفاته.

WWE تنعى برونسون ريد بكلمات مؤثرة

ونشرت منظمة WWE بيانًا أعلنت فيه وفاة المصارع، واسمه الحقيقي جيرمين هالي، معربة عن حزنها العميق لرحيله، ومؤكدة أن الراحل لم يكن مجرد شخصية بارزة داخل عالم المصارعة، بل كان إنسانًا مميزًا وموضع تقدير من زملائه، كما وصفته بأنه رجل مخلص لعائلته وشخص محبوب داخل مجتمع المصارعة.

وأضافت المنظمة أن تعازيها ومواساتها تتجه إلى عائلة المصارع وأصدقائه وزملائه وجمهوره، في ظل حالة الحزن التي أعقبت الإعلان عن وفاته.

إصابة سابقة تثير التساؤلات بعد رحيله

جاء إعلان الوفاة بعد أسابيع من تعرض برونسون ريد لإصابة خلال مشاركته في عرض Crown Jewel الذي أقيم في السعودية خلال شهر نوفمبر الجاري، حيث أشارت تقارير إعلامية إلى تعرضه لإصابات متعددة، من بينها كسور في الأضلاع وإصابة في الكلى، الأمر الذي استدعى بقاءه في السعودية للحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

ولم تربط WWE بشكل رسمي بين الإصابات التي تعرض لها خلال العرض الأخير وبين سبب وفاته، مكتفية بالإشارة إلى حدوث مضاعفات طبية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول ملابسات الرحيل.

مسيرة برونسون ريد داخل WWE

ويُعد برونسون ريد من الأسماء التي تركت بصمة في عالم المصارعة، بعدما خاض تجربتين مع منظمة WWE، الأولى بدأت عام 2019 واستمرت حتى 2021، قبل أن يعود مجددًا في عام 2022، ويواصل مسيرته داخل المنظمة حتى الإعلان عن وفاته.

وحقق المصارع الأسترالي عددًا من الإنجازات خلال مشواره، أبرزها الفوز ببطولة NXT North American Championship، إلى جانب تتويجه ببطولة André the Giant Memorial Battle Royal عام 2024، وهو ما ساهم في تعزيز مكانته بين نجوم المصارعة.

زوجة حامل وابنة.. تفاصيل عائلية مؤثرة

وخلف رحيل برونسون ريد حالة من الحزن، خاصةً أنه ترك زوجته بيج، التي تنتظر مولودهما الثاني، إلى جانب ابنتهما، وهو ما جعل كلمات WWE في نعيه تركز على الجانب الإنساني والعائلي من حياته، بعيدًا عن شهرته داخل الحلبة.

وتداول محبو المصارعة رسائل النعي والتعازي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الصدمة بعد الإعلان عن وفاة المصارع الأسترالي في سن مبكرة.