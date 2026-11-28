لقي 14 مهاجرًا مصرعهم بعد إنقاذ قارب كان يقل نحو 100 شخص قبالة جزر الكناري الإسبانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية «إفي»، وسط تزايد مستمر في أعداد الوافدين إلى المنطقة.

العثور على القارب جنوب إل هييرو

وعثرت فرق الإنقاذ على القارب على بعد 72 كيلومترًا جنوب جزيرة إل هييرو، قبل سحبه إلى ميناء لا إستاكا.

كانت فرق الإنقاذ قد عثرت في البداية على ما بين 8 و10 جثث داخل القارب، قبل أن يرتفع عدد الضحايا إلى 14، وتم نقل جثامينهم إلى الشاطئ.

6 مصابين في حالة خطيرة

كما تم نقل 6 أشخاص جوًا إلى المستشفى وهم في حالة خطيرة، لتلقي الرعاية الطبية العاجلة.

قارب ثانٍ يصل بـ 84 ناجيًا

وفي واقعة أخرى على الجزيرة نفسها، وصل 84 ناجيًا من قارب آخر إلى ميناء لا ريستينجا.

وأعرب رئيس حكومة جزر الكناري، فرناندو كلافيخو، عن حزنه العميق للحادث، مطالبًا الحكومة الإسبانية والمفوضية الأوروبية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الهجرة.

وتُصنَّف الرحلة البحرية من غرب أفريقيا إلى جزر الكناري عبر المحيط الأطلسي ضمن أخطر مسارات الهجرة في العالم، نظرًا لبُعد المسافة واكتظاظ القوارب وشدة التيارات البحرية.

جزر الكناري: وصول نحو 500 مهاجر خلال يومين

شهدت جزر الكناري تدفقاً كبيراً للمهاجرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، إذ وصل نحو 500 شخص إلى جزيرة "إل هييرو" الصغيرة بين يومي السبت وصباح الإثنين، كما وصل قاربان آخران إلى جزيرة "تينيريفي".

وفي نفس الوقت، أعلنت البحرية السنغالية اعتراض 946 مهاجراً في عرض البحر كانوا على متن سبعة قوارب تقليدية.

ووفقاً لخدمات الإنقاذ البحري الإسبانية، فقد وصل 64 شخصاً صباح الاثنين 23 نوفمبر، إلى ميناء “لا ريستينجا” في "إل هييرو".