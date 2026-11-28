أكد حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن سيارات نقل المواد البترولية، خاصة ناقلات البنزين والسولار، يجب أن تلتزم بمجموعة من اشتراطات الأمان والسلامة الفنية، بما يضمن حماية المواطنين والحد من مخاطر الحرائق والحوادث أثناء نقل المنتجات البترولية على الطرق.

وأوضح حسن نصر، رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود مقدمة برنامج اليوم هنا القاهرة المذاع عبر قناة مودرن إم تي اي، أن من أهم اشتراطات السلامة ضرورة أن تكون الصهاريج مصنعة من خامات مطابقة للمواصفات القياسية، وأن تتمتع بالقدرة على تحمل ظروف التشغيل والصدمات، مع التأكد من سلامة جسم الخزان وعدم وجود أي تلفيات أو عيوب قد تؤدي إلى تسرب المواد البترولية.

وأضاف أن الفحص الفني الدوري للسيارات والصهاريج يمثل أحد أهم عناصر الوقاية، حيث يجب التأكد من سلامة الخزانات والصمامات والتوصيلات وأنظمة التفريغ والتحميل، وعدم السماح بتشغيل أي سيارة لا تستوفي الاشتراطات الفنية المطلوبة.

وأشار إلى أهمية تزويد سيارات نقل الوقود بأجهزة تتبع إلكتروني GPS لمراقبة حركة الناقلات وتحديد مساراتها، إلى جانب تركيب محددات للسرعة والالتزام بخطوط السير المقررة، بما يساهم في الحد من الحوادث الناتجة عن السرعة الزائدة أو مخالفة تعليمات التشغيل.

وشدد على ضرورة توافر أنظمة الأمان المخصصة لمنع تسرب الوقود، وفي مقدمتها صمامات الإغلاق الطارئ التي تسمح بوقف تدفق المواد البترولية عند وقوع حادث، إلى جانب أنظمة منع زيادة ملء الخزانات، وصمامات التهوية ومانعات اللهب التي تحد من مخاطر الاشتعال.

وأشار إلى أهمية وجود أنظمة التأريض لتفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة التي قد تتولد أثناء عمليات تحميل وتفريغ الوقود، مع استخدام توصيلات ومكونات كهربائية مناسبة للعمل في البيئات التي تحتوي على أبخرة قابلة للاشتعال، بما يقلل احتمالات حدوث شرارة أو حريق.

وأكد ضرورة الاهتمام بالأنظمة الميكانيكية والإلكترونية المسؤولة عن سلامة المركبة، وعلى رأسها كفاءة الفرامل وأنظمة منع انغلاق المكابح ABS، وأنظمة الثبات الإلكتروني ESP، وأنظمة التحكم في الفرامل، إلى جانب التأكد من سلامة الإطارات ونظام التعليق والتوجيه.

وأضاف أن تأهيل سائقي ناقلات المواد البترولية يمثل ركيزة أساسية في منظومة السلامة، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة للتعامل مع المواد الخطرة، وتعريف السائقين بإجراءات التصرف السليم في حالات الطوارئ والتسرب والحرائق، مع الالتزام بالسرعات المحددة وعدم الانحراف عن مسارات النقل المعتمدة.

وأوضح أن الصيانة المنتظمة للصهاريج ومراجعة صلاحية جميع مكوناتها، إلى جانب فحص السيارات قبل عمليات التحميل والتفريغ، تمثل إجراءات ضرورية لضمان استمرار كفاءة الناقلات، مشيرًا إلى أهمية التأكد من نظافة الخزانات وخلوها من بقايا المنتجات السابقة لتجنب أي تفاعلات قد تشكل خطورة أثناء نقل الوقود.

وشدد على أن تطبيق اشتراطات الأمان يجب ألا يقتصر على مرحلة ترخيص سيارات نقل المواد البترولية فقط، وإنما يتطلب منظومة رقابية مستمرة تشمل الفحص الفني والصيانة الدورية ومتابعة السائقين والتأكد من الالتزام بمعايير السلامة طوال فترة تشغيل الناقلات، حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.